Власти настаивают, что «ни один военный вагон» гипотетического противника не проедет по территории Латвии

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс в интервью «Латвийское общественное медиа» (LSM) заявил, что Рига не исключает демонтаж автомобильных и железных дорог в случае роста военной угрозы. Соответствующее заявление было сделано после того, как Военный совет и Министерство транспорта представило правительство сводную информацию по этому вопросу. Источник изображения: PxHere, Public DomainЛатвийский министр подчёркивает, что «ни один военный вагон» гипотетического противника не проедет по территории Латвии. По его словам, власти получили рекомендации относительно возможного демонтажа, которые определяют основные принципы и теперь их необходимо принять во внимание.

Премьер-министр Эвика Силина также более подробно объяснила, в чём смысл этих обсуждений. Речь идёт не о том, чтобы в один миг демонтировать всю автомобильную и железнодорожную инфраструктуру, а найти возможность заблаговременно обеспечить подобные возможности в случае необходимости. При этом латвийские власти не хотят, чтобы этот вопрос «перегружал» вооружённые силы. Проще говоря: в Риге хотят заранее обеспечить возможность быстрого демонтажа логистики на восточной границе в случае военного конфликта, не заставляя военных думать, как им решить эту задачу самостоятельно уже в боевых условиях.

В то же время президент Латвии Эдгар Ринкевич добавил, что латвийские власти не могу самостоятельно принимать решения касательно демонтажа автомобильных и железных дорог. Соответствующие вопросы должны координироваться со всеми странами Балтии, поскольку существует договорённость о совместном решении по вопросу возможного демонтажа путей.