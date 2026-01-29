Министр обороны Латвии Андрис Спрудс в интервью «Латвийское общественное медиа» (LSM) заявил, что Рига не исключает демонтаж автомобильных и железных дорог в случае роста военной угрозы. Соответствующее заявление было сделано после того, как Военный совет и Министерство транспорта представило правительство сводную информацию по этому вопросу.Латвийский министр подчёркивает, что «ни один военный вагон» гипотетического противника не проедет по территории Латвии. По его словам, власти получили рекомендации относительно возможного демонтажа, которые определяют основные принципы и теперь их необходимо принять во внимание.
Премьер-министр Эвика Силина также более подробно объяснила, в чём смысл этих обсуждений. Речь идёт не о том, чтобы в один миг демонтировать всю автомобильную и железнодорожную инфраструктуру, а найти возможность заблаговременно обеспечить подобные возможности в случае необходимости. При этом латвийские власти не хотят, чтобы этот вопрос «перегружал» вооружённые силы. Проще говоря: в Риге хотят заранее обеспечить возможность быстрого демонтажа логистики на восточной границе в случае военного конфликта, не заставляя военных думать, как им решить эту задачу самостоятельно уже в боевых условиях.
В то же время президент Латвии Эдгар Ринкевич добавил, что латвийские власти не могу самостоятельно принимать решения касательно демонтажа автомобильных и железных дорог. Соответствующие вопросы должны координироваться со всеми странами Балтии, поскольку существует договорённость о совместном решении по вопросу возможного демонтажа путей.