Также изменения в новом SDK позволят эффективнее контролировать распределение ресурсов

Компания Intel опубликовала XeSS 3.0 SDK — новейший набор инструментов для разработчиков, который необходим для интеграции технологий XeSS в игры. Набор по-прежнему остаётся проприетарным и поддерживает исключительно Windows, сообщает автор ресурса Phoronix.

Источник изображения: Intel

Может быть интересно

Хотя изначально Intel XeSS позиционировался как проект с открытым исходным кодом, на данный момент это не так, и некоторые из первоначальных заявлений были впоследствии удалены. Хотя XeSS SDK публикуется на платформе GitHub, он зависит от бинарных DLL-файлов для Windows, исходный код которых не открыт.

В XeSS 3.0 SDK добавлена многокадровая генерация и улучшены модели генерации кадров. Для Windows обновление может быть осуществлено путём простой замены файлов библиотек libxess.dll, libxell.dll и libxess_gf.dll на новые.

Многокадровая генерация в XeSS 3.0 SDK позволяет создавать с помощью искусственного интеллекта до трёх кадров и вставлять их между двумя реально отрисованными кадрами. Теоретически это позволяет повышать частоту кадров до четырёх раз.

Другим не столь заметным, но не менее значимым обновлением является поддержка внешней кучи памяти. Это позволяет использовать видеопамять, выделенную непосредственно игровым движком, вместо создания собственных изолированных пулов памяти, обеспечивая лучший контроль над распределением ресурсов, пишет Guru3D.