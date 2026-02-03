Упоминание видеокарты уже заметили в нескольких интернет-магазинах.

Похоже, у компаний Sapphire и AMD запланирована коллаборация с разработчиками из Pearl Abyss. В Интернете обнаружили упоминание видеокарты Sapphire Nitro+ RX 9070 XT Gaming OC 16GB Crimson Desert Edition, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: @SapphireTech в социальной сети X (заблокирована в РФ)

По всей видимости, это специальное издание с тематическим оформлением к релизу игры Crimson Desert, разработкой которой занимается компания Pearl Abyss. На момент написания изображения видеокарты недоступны, но, судя по описанию, это будет модель, оснащённая скрытым коннектором питания PhantomLink — он же GC-HPWR, совместимый с экосистемой ASUS BTF.

Crimson Desert — это грядущая приключенческая ролевая игра с открытым миром. Компания Sapphire уже использует изображения из игры в маркетинговых материалах к видеокартам Nitro+ серии Radeon RX 9000. Игра также находится в списке рекомендованных на сайте AMD. Релиз запланирован на 19 марта 2026 года, предварительные заказы уже открыты.