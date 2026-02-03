Только производительные ядра с поддержкой Hyper-Threading

Компания Intel представила процессоры Xeon 600 семейства Granite Rapid-WS для рабочих станций, сообщают Tom’s Hardware и ComputerBase. Новая серия представлена одиннадцатью моделями, пять из которых будут продаваться в рознице в коробочном варианте. В предыдущем поколении Sapphire Rapids-WS компания Intel разделила процессоры на две разные линейки — Xeon W-2500 и Xeon W-3500 — однако все процессоры Granite Rapids-WS будут выпускаться под единым брендом Xeon 600.

Источник изображения: Intel, ComputerBase (и далее)

Флагманским процессором серии является 86-ядерный Xeon 698X, который оснащается 336 МБ кэш-памяти 3-го уровня. Для Intel это большой шаг вперёд и значимое обновление, поскольку AMD уже предлагает 96-ядерные процессоры с объёмом кэш-памяти 3-го уровня 384 МБ в своей серии Ryzen Threadripper Pro 9000WX.

Несмотря на большее количество ядер и больший объём кэш-памяти, примерно те же частоты, для новых процессоров Intel Granite Rapid-WS заявлена немного меньшая тепловая расчётная мощность (TDP): 350 против 385 Вт флагманского w9-3595X семейства Sapphire Rapids-WS. Это стало возможным благодаря новой архитектуре и новейшему технологическому процессу.

Intel использует в производстве процессоров Granite Rapid-WS для рабочих станций те же «пакеты» (готовые конфигурации), что и для серверных Granite Rapids, за исключением пакета UCC (Ultra Core Count) с количеством ядер до 128. Пакет XCC (Extreme Core Count) предназначен для процессоров с количеством ядер до 86, HCC (High Core Count) — для процессоров с количеством ядер до 48 и LCC (Low Core Count) — для процессоров с количеством ядер до 16.

Подобно своим аналогам для центров обработки данных, процессоры Xeon 600 используют микроархитектуру Redwood Cove, которая впервые появилась в мобильных процессорах Intel Meteor Lake. Используются исключительно P-ядра с технологией Hyper-Threading.

В зависимости от модели процессора поддерживается 8- или 4-канальная конфигурация памяти. По умолчанию все модели поддерживают память DDR5-6400 (прошлое поколение — DDR5-4800), а топовые модели, начиная с Xeon 674X, также могут работать с модулями MRDIMM со скоростью до 8000 мегатранзакций в секунду. Максимальный объём памяти 4 ТБ — вдвое больше, чем у AMD Threadripper Pro 9000WX. Количество линий PCIe 5.0 увеличилось со 112 до 128. Реализована поддержка CXL 2.0 и Wi-Fi 7.

Набор инструкций Advanced Matrix Extensions (AMX) был расширен новым форматом: процессоры Intel Xeon 600 теперь аппаратно поддерживают вычисления в формате FP16 в дополнение к форматам Integer8 и Bfloat16. Без дополнительных подробностей отмечается, что не все возможности серверных процессоров Granite Rapids активированы в процессорах серии Xeon 600.

Как уже отмечалось ранее, топовая модель серии, Xeon 698X, имеет 86 ядер и 336 МБ кэш-памяти 3-го уровня. Тот же объём кэш-памяти предлагает Xeon 696X, но только с 64 ядрами. Оба процессора имеют TDP 350 Вт. Цены выросли, Xeon 698X стоит 7699 долларов США, в то время как w9-3595X был выпущен за 5889 долларов США.

Другие модели предлагают значительно меньший объем кэш-памяти: 48-ядерный Xeon 678X всего 192 МБ, а 24-, 28- и 32-ядерные модели — всего 144 МБ. Все модели, в названии которых в конце стоит буква X, имеют разблокированный множитель для разгона. Кроме процессоров X, полные 8 каналов памяти и 128 линий PCIe 5.0 предлагают только Xeon 656 и Xeon 654. Модели более низкого уровня — 4 канала памяти и 80 линий PCIe 5.0. Это справедливо для 16-ядерного Xeon 638, а также 12-ядерных Xeon 636 и Xeon 634. Последний представляет собой вариант начального уровня с ценой 499 долларов США.

Как утверждается, в Cinebench 2026 новый Xeon 698X обеспечивает 9-процентное увеличение производительности в однопоточном режиме по сравнению с Xeon w9-3595X. В многопоточном тесте преимущество составляет 61% в финансовых задачах. Увеличение производительности в первую очередь обусловлено большим количеством ядер и кэш-памяти. В некоторых других областях прирост производительности значительно меньше, а иногда и вовсе отсутствует.

Сообщается, что процессор Xeon 698X уже установил десять новых мировых рекордов разгона, но специалисты напомнили — гарантия производителя не распространяется на повреждения, вызванные разгоном.

Ожидается, что первые OEM-системы с процессорами Intel Xeon 600 появятся в продаже к концу марта 2026 года.