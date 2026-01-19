На экране можно отобразить температуры центрального и графического процессоров.

Компания Zalman выпустила кронштейн для видеокарты ZM-VS3 DS с ARGB подсветкой и встроенным дисплеем, на котором можно отображать температуру процессора, видеокарты и текущее время, сообщает ITHome.

Источник изображения: Zalman (и далее)

Кронштейн ZM-VS3 DS имеет длину 288 мм и глубину 15,5 мм, а высота регулируется в диапазоне от 50 до 105 мм. Дисплей можно наклонять в вертикальной плоскости на 45°. Дисплей подключается к 9-контактному разъёму USB на материнской плате, а подсветка — к 3-контактному ARGB разъёму 5 В.

Источник изображения: Zalman (и далее)

Zalman предоставляет специальное программное обеспечение для настройки дисплея, совместимое с операционными системами Windows 10 и более новыми версиями. О возможности отображения пользовательских GIF-файлов или видео ничего не говорится, отмечают в VideoCardz.

Источник изображения: Zalman (и далее)

В южной Корее кронштейн уже появился в продаже, доступны чёрная и белая версии со стартовой ценой от 18 тыс ₩, что считается сравнительно недорогим предложением.