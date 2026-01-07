Значительная часть пользователей по-прежнему использует процессоры Ryzen 2000 и 3000.

AMD может вернуть в продажу старые процессоры для платформы AM4, предположительно, некоторые модели серии Ryzen 5000, включая гибридные процессоры с интегрированной графикой Vega. На это намекнул корпоративный вице-президент и главный менеджер по работе с клиентами в AMD Дэвид Макафи (David McAfee), обсуждая с журналистами плачевную ситуацию на потребительском рынке из-за дефицита памяти, сообщает Tom’s Hardware.

Источник изображения: Tomáš Malík, Unsplash

Из-за абсурдных цен на оперативную память покупка нового компьютера стала непомерно дорогим удовольствием. Данные телеметрии AMD, полученные с помощью программного обеспечения Adrenalin, подтвердили, что значительная часть пользователей по-прежнему использует процессоры Ryzen серий 2000 и 3000. Владельцы таких старых систем могут надолго оказаться привязанными к платформе AM4. Процессоры Ryzen 5000 пока ещё обеспечивают приемлемый уровень производительности в играх и рабочих задачах, но найти их в продаже всё сложнее, особенно 3D V-Cache модели, самые популярные из которых сняли с производства (Ryzen 7 5700X3D и 5800X3D).

Отвечая на вопрос о сложной ситуации, в которой оказались эти пользователи, Макафи объяснил, что в AMD рассматривают все возможные варианты для насыщения экосистемы AM4 путём увеличения поставок и возвращения в продажу некоторых продуктов. В Tom’s Hardware отмечают, что заявление одного человека не является общекорпоративной миссией, но, по крайней мере, проблему в компании обсуждают на высоком уровне. Возврат в продажу некоторых популярных процессоров Ryzen 5000 сейчас определённо имеет смысл.