Компания NVIDIA представит набор технологий DLSS 4.5 в рамках своей презентации на выставке CES 2026, сообщает VideoCardz. Ожидается дальнейшее улучшение качества работы технологии Super Resolution и анонс новой технологии динамической многокадровой генерации Dynamic Multi Frame Generation, которая будет подстраиваться под частоту обновления дисплея.

В DLSS 4.5 компонент масштабирования и реконструкции изображения Super Resolution будет переведён на обновлённую модель искусственного интеллекта с архитектурой Transformer, модель 2-го поколения. В процессе обучения модели был использован ещё более обширный датасет, в частности, расширили набор данных, в которых прошлая модель работала с ошибками. Обновление обеспечивает повышение временной стабильности и уменьшает количество ореолов, сглаживание работает «чище». Важно, что DLSS 4.5 по-прежнему сохраняет совместимость со всеми видеокартами GeForce RTX, начиная от серии RTX 20. Обновлённая технология станет доступна сразу после презентации.

Многокадровая генерация Dynamic Multi Frame Generation динамически изменяет множитель генерируемых кадров, чтобы текущая частота кадров держалась на уровне частоты обновления монитора. В зависимости от настроек частота кадров может повышаться от трёх до шести раз. NVIDIA позиционирует это обновление как способ повысить плавность игрового процесса на мониторах с высокой частотой обновления. Как и «статическая» многокадровая генерация, технология Dynamic Multi Frame Generation будет эксклюзивом видеокарт GeForce RTX 50. Релиз ожидается весной 2026 года.