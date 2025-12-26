Модель с двумя кристаллами 3D V-Cache.

В базе данных бенчмарка PassMark обнаружили результаты тестирования процессора AMD Ryzen 9 9950X3D2 с объёмом кэш-памяти 3-го уровня 192 МБ, сообщает Wccftech. О подготовке этой модели с двумя кристаллами 3D V-Cache ранее говорили инсайдеры.

Источник изображения: Timothy Dykes, Unsplash

В процессоре 9950X3D2 каждый из двух 8-ядерных кристаллов с ядрами Zen 5 оснащается кристаллом 3D V-Cache объёмом 64 МБ. Ранее AMD не использовала такую конфигурацию, называя её нецелесообразной с точки зрения производственных затрат и стоимости конечного продукта. Однако в процессорах следующего поколения подобная конфигурация может использоваться для усиления конкуренции с Intel, поэтому, вполне вероятно, что сейчас AMD хочет протестировать её в рамках текущей серии процессоров.

Источник изображения: PassMark, Wccftech

В Wccftech отмечают, что результаты PassMark можно подделать, впрочем, как и других бенчмарков. По этой причине рассматриваемую находку нельзя считать подтверждением подготовки нового процессора. Потенциально 9950X3D2 могут представить на выставке CES 2026.