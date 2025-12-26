Сайт Конференция
Блоги
molexandr
Отчёт о тестировании процессора AMD Ryzen 9 9950X3D2 обнаружен в базе данных PassMark
Модель с двумя кристаллами 3D V-Cache.

В базе данных бенчмарка PassMark обнаружили результаты тестирования процессора AMD Ryzen 9 9950X3D2 с объёмом кэш-памяти 3-го уровня 192 МБ, сообщает Wccftech. О подготовке этой модели с двумя кристаллами 3D V-Cache ранее говорили инсайдеры.

Источник изображения: Timothy Dykes, Unsplash

В процессоре 9950X3D2 каждый из двух 8-ядерных кристаллов с ядрами Zen 5 оснащается кристаллом 3D V-Cache объёмом 64 МБ. Ранее AMD не использовала такую конфигурацию, называя её нецелесообразной с точки зрения производственных затрат и стоимости конечного продукта. Однако в процессорах следующего поколения подобная конфигурация может использоваться для усиления конкуренции с Intel, поэтому, вполне вероятно, что сейчас AMD хочет протестировать её в рамках текущей серии процессоров.

Источник изображения: PassMark, Wccftech

В Wccftech отмечают, что результаты PassMark можно подделать, впрочем, как и других бенчмарков. По этой причине рассматриваемую находку нельзя считать подтверждением подготовки нового процессора. Потенциально 9950X3D2 могут представить на выставке CES 2026.

#amd #процессоры #ryzen 9 9950x3d2
Источник: wccftech.com
Сейчас обсуждают

Никита Абсалямов
15:25
В личку скину адрес - присылайте комплект с Intel Xe... протестируем... А скрины из интернета я брал только для CPU-Z и GPU-Z... ибо забыл это сделать и системник уже собрал, а разбирать обратно всё ...
Битва встроенных видеокарт Intel - HD Graphics 610 против HD Graphics 530
козлина
15:20
не просто кусок.... А художественно наложеный кусок!!!))))
Тестирую ноутбук Samsung RV511 и сравниваю с MSI CX500 в Windows и Linux
козлина
15:18
надо сжечь нулевого поциэнта Зистакса, пока он не превратился в зомби и не заразил всех остальных. И тогда зомби-акалипопсис не случится! ps сжигань надо уже сейчас... pps LOL
Как подготовиться к комфортному выживанию в условиях зомби-апокалипсиса — гипотетический сценарий
Mallory-blog
15:00
Спасибо что не выложил видо с перформансом.
Тестирую ноутбук Samsung RV511 и сравниваю с MSI CX500 в Windows и Linux
Megard
14:52
Вот и отлично, нашим детым может больше газа достанется и они еще поживут нормально.
В России откладывают увеличение производства СПГ из-за санкций
Megard
14:50
"чиновники Израиля предупреждают США о перемещении Ираном своих ракет" - может все наоборот? Это америкосы предупредили евреев )
Reuters: инвесторы вкладываются в китайские ИИ-компании из-за опасений ИИ-пузыря на рынке США
32Влад32
14:38
И пассажиры в лепешку.
В Китае установили мировой рекорд, разогнав платформу на магнитной подушке до 700 км/ч за 2 секунды
Владимир Жабняк
14:31
Поржал, что 76 Ватт не вытянет старая материнка... А вот то, что она обрубок - мАТХ, это пожалуй главный минус. Ни звуковуху, ни вайфай, ни ещё какую либо плату расширения не поставить, если установле...
Поменял материнскую плату для Ryzen 5 5600X на топовую и пожалел или когда PCI-E 4.0 не радует
linux4ever
14:05
Для чего тогда держать ZFS, который вещь в себе? Для снапшотов есть LVM.
Поменял материнскую плату для Ryzen 5 5600X на топовую и пожалел или когда PCI-E 4.0 не радует
Сергей Анатолич
14:04
?
В КНДР планируют увеличить производство ракет и боеприпасов в ближайшие 5 лет
