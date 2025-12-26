Сайт Конференция
molexandr
Sapphire выпускает материнские платы X870E и видеокарты RX 9070 XT со скрытой подачей питания
В титановой и белой расцветке.

Компания Sapphire Technology выпустила материнские платы AMD X870E и видеокарты AMD Radeon RX 9070 XT со скрытой подачей питания PhantomLink, пишет VideoCardz.

Источник изображения: Sapphire

Китайские СМИ опубликовали соответствующие анонсы накануне, 25 декабря, заявив, что новинки будут официально представлены на следующий день и, по всей видимости, появятся в продаже на основных платформах электронной коммерции в Китае. Сроки выхода на международный рынок неизвестны.

Источник изображения: Sapphire

Sapphire выпустила две высококлассные материнские платы NITRO+ X870EA PhantomLink Edition: в классической для бренда NITRO+ титановой расцветке, а также специальное издание в белой расцветке под названием PhantomLink Polar Edition (PE). В числе основных характеристик и особенностей подсистема питания процессора со схемой 16+2+1 и 90-амперными транзисторами Dr.MOS, большой потенциал для разгона, массивные быстросъёмные радиаторы охлаждения M.2 накопителей, металлическая задняя панель и ARGB-подсветка. Платы оснащаются четырьмя слотами M.2, два из которых поддерживают PCIe Gen 5, а среди портов на задней панели ввода-вывода присутствуют два USB4 со скоростью передачи данных до 40 гигабит в секунду.

Источник изображения: Sapphire

Рядом с основным разъёмом PCI-E для установки видеокарты располагается разъём питания GC-HPWR, который в Sapphire назвали PhantomLink. По информации китайских СМИ, решение соответствует спецификациям ASUS BTF 2.5, а значит должно быть совместимо не только с видеокартами NITRO+ RX 9070 XT PhantomLink, которые Sapphire тоже представила в титановой и белой расцветке, но и с видеокартами ASUS, поддерживающими такую схему питания. Также правило действует и в обратную сторону, видеокарты PhantomLink должны быть совместимы с материнскими платами ASUS BTF 2.5.

Источник изображения: Sapphire

Что касается особенностей самих видеокарт, отмечается применение в системе охлаждения композитных тепловых трубок, термоинтерфейса с фазовым переходом, вентиляторов с шарикоподшипниками и стального каркаса для повышения жёсткости и прочности конструкции.

#видеокарты #asus #материнские платы #sapphire #gc-hpwr #phantomlink
Источник: videocardz.com
