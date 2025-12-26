Компания Sapphire Technology выпустила материнские платы AMD X870E и видеокарты AMD Radeon RX 9070 XT со скрытой подачей питания PhantomLink, пишет VideoCardz.
Китайские СМИ опубликовали соответствующие анонсы накануне, 25 декабря, заявив, что новинки будут официально представлены на следующий день и, по всей видимости, появятся в продаже на основных платформах электронной коммерции в Китае. Сроки выхода на международный рынок неизвестны.
Sapphire выпустила две высококлассные материнские платы NITRO+ X870EA PhantomLink Edition: в классической для бренда NITRO+ титановой расцветке, а также специальное издание в белой расцветке под названием PhantomLink Polar Edition (PE). В числе основных характеристик и особенностей подсистема питания процессора со схемой 16+2+1 и 90-амперными транзисторами Dr.MOS, большой потенциал для разгона, массивные быстросъёмные радиаторы охлаждения M.2 накопителей, металлическая задняя панель и ARGB-подсветка. Платы оснащаются четырьмя слотами M.2, два из которых поддерживают PCIe Gen 5, а среди портов на задней панели ввода-вывода присутствуют два USB4 со скоростью передачи данных до 40 гигабит в секунду.
Рядом с основным разъёмом PCI-E для установки видеокарты располагается разъём питания GC-HPWR, который в Sapphire назвали PhantomLink. По информации китайских СМИ, решение соответствует спецификациям ASUS BTF 2.5, а значит должно быть совместимо не только с видеокартами NITRO+ RX 9070 XT PhantomLink, которые Sapphire тоже представила в титановой и белой расцветке, но и с видеокартами ASUS, поддерживающими такую схему питания. Также правило действует и в обратную сторону, видеокарты PhantomLink должны быть совместимы с материнскими платами ASUS BTF 2.5.
Что касается особенностей самих видеокарт, отмечается применение в системе охлаждения композитных тепловых трубок, термоинтерфейса с фазовым переходом, вентиляторов с шарикоподшипниками и стального каркаса для повышения жёсткости и прочности конструкции.