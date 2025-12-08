Несмотря на медленную оперативную память.

Процессор Intel Core Ultra 7 270K Plus обновлённого семейства Arrow Lake Refresh протестирован в Geekbench с материнской платой GIGABYTE Z890 EAGLE и оперативной памятью DDR5-4800 общим объёмом 64 ГБ, сообщает VideoCardz. За счёт большего количества ядер и больших тактовых частот Ultra 7 270K Plus опередил текущую модель Ultra 7 265K на 4…6%.

Источник изображения: Jeremy Bezanger, Unsplash (отредактировано)

Intel Core Ultra 7 270K Plus оснащается производительными P- и эффективными E-ядрами по формуле 8P+16E, в то время как Ultra 7 265K обладает конфигурацией 8P+12E. Ранее 24-ядерная конфигурация использовалась исключительно во флагманских процессорах класса Ultra 9. Максимальные тактовые частоты P-ядер у процессоров совпадают, однако базовое значение в Ultra 7 270K Plus снизили на 200 МГц. Базовая частота E-ядер обновлённого процессора стала ниже на 100 МГц, но максимальная выросла на эти же 100 МГц. Официально спецификации не подтверждены. Источник изображения: Geekbench

В одноядерном тесте Intel Core Ultra 7 270K Plus набрал 3235 баллов, разгоняясь практически до 5,5 ГГц. В многоядерном тесте — 21368 баллов. Несмотря на одинаковые максимальные тактовые частоты P-ядер в Ultra 7 270K Plus и Ultra 7 265K, новый процессор оказался на 5,6% быстрее в одноядерном тесте. Это можно обосновать наличием дополнительных оптимизаций на архитектурном уровне, слухи о которых появились ранее, однако на момент написания никаких дополнительных подробностей нет. Также стоит подчеркнуть, что процессор тестировался с относительно медленной памятью, быстрая DDR5 обеспечивает заметный прирост производительности в бенчмарках Geekbench.

Ожидается, что Intel представит три процессора в рамках будущего обновления Arrow Lake Refresh. Кроме Core Ultra 7 270K Plus в этот список входят 24-ядерный Ultra 9 290K Plus и 18-ядерный Ultra 5 250K Plus. Новый флагманский процессор сохранил прежнюю конфигурацию ядер, поэтому более интересными моделями считаются Ultra 7 270K Plus и Ultra 5 250K Plus, которым добавили по 4 E-ядра. Кроме этого и уже упомянутых архитектурных оптимизаций, новые процессоры будут поддерживать более быструю оперативную память CUDIMM со скоростью 7200 МТ/с.

Источник изображения: VideoCardz

Тем не менее, не ожидается, что обновление привлечёт внимание потребителей к уходящей платформе LGA 1851. В следующем году Intel должна представить совершенно новую платформу LGA 1954 с процессорами Nova Lake, если, конечно, бурный рост ИИ-сектора, уже вызвавший дефицит DRAM и NAND памяти, не приведёт к кризису на рынке потребительской электроники, который потребует пересмотра планов по выпуску новых продуктов.

