Материнские платы GIGABYTE B860M DS3H второй ревизии оснащаются новой системой охлаждения подсистемы питания с двумя оребренными радиаторами, соединёнными медной тепловой трубкой диаметром 6 мм. На это обратили внимание авторы ресурса TechPowerUp. Материнские платы первой ревизии оснащались более простой системой охлаждения с экструдированными алюминиевыми радиаторами без тепловой трубки.

B860M DS3H rev 2.2. Источник изображения: GIGABYTE

На момент написания на российском сайте GIGABYTE представлено несколько плат B860M DS3H второй ревизии: 2.0 и 2.2, — они обе оснащены новыми радиаторами. Более поздняя ревизия отличается наличием встроенной рамки ввода-вывода (I/O Shield).

B860M DS3H rev 2.0. Источник изображения: GIGABYTE

Рассматриваемые материнские платы относятся к продуктам среднего класса для массового сегмента. Они выполнены в формате microATX, используют чипсет Intel B860, оснащены сокетом LGA 1851 и предназначены для процессоров Intel Core Ultra 200S семейства Arrow Lake. Питание плат реализовано с помощью комбинации 24-контактного разъёма ATX и 8-контактного разъёма EPS, в подсистеме питания процессора присутствует 10 дросселей.

B860M DS3H rev 2.2. Источник изображения: GIGABYTE

Платы оснащаются четырьмя слотами PCIe. Основной PCIe Gen 5 x16 для установки видеокарты дополняют ещё три полноразмерных PCIe, но не стоит обольщаться — физически все три урезаны до PCIe Gen 4 x1. Для подключения твердотельных накопителей предусмотрен один слот M.2 с поддержкой PCIe Gen 5 x4 (есть комплектный радиатор), подключённый к линиям процессора, и один слот M.2 с поддержкой PCIe Gen 4 x4, подключённый к чипсету. Ещё четыре устройства хранения данных можно подключить к портам SATA. На задней панели присутствуют два видеовыхода DisplayPort и один HDMI, один USB 3.2 Gen 2, два USB 3.2 Gen 1 и три USB 2.0.

Материнские платы GIGABYTE B860M DS3H доступны в вариантах с комплектным адаптером WIFI 6E или без него. Цены и сроки появления в продаже новых ревизий неизвестны.