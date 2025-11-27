Сайт Конференция
Moleculo
YouTube-канал Hardware Unboxed порекомендовал видеокарты в различных ценовых категориях
Лучшие игровые видеокарты в различных ценовых категориях на конец 2025 года.

YouTube-канал Hardware Unboxed опубликовал рекомендации по выбору видеокарт в различных ценовых категориях. Учитывая напряжённую ситуацию на рынке и негативные прогнозы, специалисты считают, что не стоит откладывать апгрейд компьютера, если он был запланирован.

Источник изображения: sdl sanjaya, Unsplash

Самой недорогой игровой видеокартой, которую можно рассматривать для приобретения, в Hardware Unboxed считают Intel ARC B570 10 ГБ. В США цены начинаются от 210 $. На более дешёвые видеокарты, такие как NVIDIA GeForce RTX 3050 и AMD Radeon RX 6500 XT, даже не стоит обращать внимания — авторы видео жёстко раскритиковали их.

Источник изображения: Hardware Unboxed, YouTube

В выборе между ARC B580 12 ГБ и RX 7600 8 ГБ авторы выбирают первую за 250 $ — это солидный выбор в данном сегменте. Немного дороже и интереснее RX 9060 XT 8 ГБ за 280 $ — эту видеокарту авторы обзора назвали лучшим выбором до 300 $.

Источник изображения: Hardware Unboxed, YouTube

В сегменте 300…500 $ на выбор есть только две достойные видеокарты. Это RX 9060 XT 16 ГБ и RTX 5060 Ti 16 ГБ. Видеокарта AMD дешевле, в США цены начинаются от 350 $, в то время как альтернатива от NVIDIA продаётся по цене от 430 $. «Зелёная» видеокарта в среднем быстрее на 9% и лучше по набору возможностей. Однако более выгодным приобретением специалисты считают RX 9060 XT 16 ГБ.

Источник изображения: Hardware Unboxed, YouTube

Самой сложной в Hardware Unboxed назвали категорию 500…600 $. В данном случае выбирать приходится между RX 9070 16 ГБ и RTX 5070 12 ГБ. За рубежом видеокарты продаются примерно по одной цене 540 $. В пользу RX 9070 говорит больший объём памяти и в среднем более высокая производительность. Однако видеокарты NVIDIA лучше с точки зрения реализации различных технологий, в некоторых играх с трассировкой лучей и трассировкой пути они заметно быстрее, а поддержка DLSS 4 заметно шире. В Hardware Unboxed рассудили так: если видеокарта покупается как минимум на 4 года, то RX 9070, вероятно, лучше состарится при большем объёме видеопамяти. Поэтому предпочтение в данной категории снова в пользу AMD.

Источник изображения: Hardware Unboxed, YouTube

В сегменте 600…900 снова приходится выбирать из двух видеокарт. Это RX 9070 XT 16 ГБ и RTX 5070 Ti 16 ГБ. И снова в Hardware Unboxed выбирают видеокарту AMD, которая заметно дешевле — в США цены начинаются от 600 $. Цены на видеокарту NVIDIA начинаются от 750 $. Что касается производительности, где-то быстрее одна, где-то другая. Как уже отмечалось ранее, NVIDIA может быть быстрее в сложных сценариях трассировки лучей, а её технологии поддерживаются в большем количестве игр.

Источник изображения: Hardware Unboxed, YouTube

В сегменте 1000 $ и выше выбор ограничивается видеокартами NVIDIA. Мягко говоря, специалисты не считают RTX 5080 выгодной покупкой, поэтому остаётся рассматривать только RTX 5090, цены на которую находятся в диапазоне около 2800 $. В текущем поколении RTX 5090 является лучшей видеокартой.

#amd #nvidia #intel #выбор видеокарты
Источник: youtube.com
