Появится больше выпадающих меню.

Специалисты Microsoft работают над уменьшением контекстного меню Windows 11. В предварительных сборках операционной системы 26220.7271 в рамках программы Insider Preview уже реализованы первые изменения, сообщает Windows Latest.

Источник изображения: Windows Latest

Новое контекстное меню по вертикали занимает около 50% экрана с соотношением сторон 16:10, раньше это было 75%. Явный прогресс, но многое ещё можно улучшить. Сжать меню удалось за счёт группировки и перегруппировки пунктов. В частности, в выпадающее меню «Управление файлом» (англ. Manage file) перенесли действия для создания архивов и копирования абсолютного пути к файлу. В случае с изображениями это меню также включает команды для изменения ориентации, установки изображения в качестве фона рабочего стола. Кроме этого, сгруппированы действия для управления файлами, резервные копии которых хранятся в облачных сервисах. Остальные изменения в основном касаются более логичной группировки команд.

Новое контекстное меню «Проводника» в Windows Latest называют шагом в правильном направлении. Microsoft ещё не утвердила новое контекстное меню, поэтому группировка и наименования групп ещё могут измениться в будущих обновлениях. Сроки релиза неизвестны.