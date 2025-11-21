Возможно, Xe3P будет использоваться только в процессорах некоторых классов.

Изменения в исходном коде компилятора Intel CM Compiler указывают на то, что процессоры Intel Nova Lake (NVL) могут не получить продвинутую интегрированную графику Xe3P вопреки прошлым слухам. В коде компилятора перечисляются различные классы процессоров NVL, которым присвоены различные идентификаторы GMD (Graphics Media Descriptor) с номерами 30.4.4 или 30.5.4. Поддержка архитектуры Xe3P появилась только в версии GMD 35.11.0, сообщает VideoCardz со ссылкой на Coelacanth’s Dream.

Источник изображения: Jeremy Bezanger, Unsplash (отредактировано)

В VideoCardz считают, что интегрированная графика Xe3P всё же будет использоваться в некоторых процессорах Nova Lake. В частности, Nova Lake H, которые придут на смену Panther Lake H. По крайней мере, одна из базовых конфигураций с самой производительной интегрированной графикой могла бы использовать более продвинутую архитектуру. Intel добавляет в Xe3P новые инструкции XMX для матричного умножения и накопления с поддержкой форматов FP8 и FP4, а также и микро-масштабируемых форматов, такие как MXFP4 и MXFP8. Эти форматы пригодятся для задач, связанных с искусственным интеллектом.

Перечисленные форматы вычислений поддерживаются графическим процессором Intel Crescent Island на базе Xe3P, но в описании Nova Lake их поддержка не указана. Это говорит о том, что Nova Lake может повторно использовать графику Xe3 из Panther Lake и Wildcat Lake, в то время как Xe3P по-прежнему будет ориентирован на центры обработки данных и, возможно, будущие дискретные видеокарты.