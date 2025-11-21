Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
Процессоры Intel Nova Lake могут оснастить графикой Xe3 вместо более продвинутой Xe3P
Возможно, Xe3P будет использоваться только в процессорах некоторых классов.

Изменения в исходном коде компилятора Intel CM Compiler указывают на то, что процессоры Intel Nova Lake (NVL) могут не получить продвинутую интегрированную графику Xe3P вопреки прошлым слухам. В коде компилятора перечисляются различные классы процессоров NVL, которым присвоены различные идентификаторы GMD (Graphics Media Descriptor) с номерами 30.4.4 или 30.5.4. Поддержка архитектуры Xe3P появилась только в версии GMD 35.11.0, сообщает VideoCardz со ссылкой на Coelacanth’s Dream.

Источник изображения: Jeremy Bezanger, Unsplash (отредактировано)

В VideoCardz считают, что интегрированная графика Xe3P всё же будет использоваться в некоторых процессорах Nova Lake. В частности, Nova Lake H, которые придут на смену Panther Lake H. По крайней мере, одна из базовых конфигураций с самой производительной интегрированной графикой могла бы использовать более продвинутую архитектуру. Intel добавляет в Xe3P новые инструкции XMX для матричного умножения и накопления с поддержкой форматов FP8 и FP4, а также и микро-масштабируемых форматов, такие как MXFP4 и MXFP8. Эти форматы пригодятся для задач, связанных с искусственным интеллектом.

Перечисленные форматы вычислений поддерживаются графическим процессором Intel Crescent Island на базе Xe3P, но в описании Nova Lake их поддержка не указана. Это говорит о том, что Nova Lake может повторно использовать графику Xe3 из Panther Lake и Wildcat Lake, в то время как Xe3P по-прежнему будет ориентирован на центры обработки данных и, возможно, будущие дискретные видеокарты.

#intel #видеокарты #процессоры #nova lake #интегрированная графика
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Немецкие компании создали самоходный 3D-принтер для сопровождения солдат в бою
6
Стали известны технические характеристики нового российского истребителя-невидимки Су-75
+
Hardware Unboxed сравнили игровую производительность систем с DDR4 и DDR5 в 12 актуальных играх
14
В доме майя V века нашей эры в Гватемале нашли встроенное в пол игровое поле размером 76 на 111 см
+
Использование 16 ГБ ОЗУ вместо 32 ГБ приводит к просадке среднего FPS в 1080p на 12%
18
В Великобритании заявили о «применении лазеров» российским кораблём против пилотов Королевских ВВС
5
В Tom's Hardware провели сравнение DDR4 и DDR5 в рабочих задачах и гейминге
1
Учёные определили точный момент засыпания мозга
+
NordPass: Представители «поколения Z» создают очень простые пароли для аккаунтов
+
Бельгия закупает дроны-перехватчики для борьбы с БПЛА
+
Госдума приняла закон о технологическом сборе на электронику
4
Астрономы обнаружили неизвестную структуру на самом краю Солнечной системы
4
Новые флагманские телевизоры Dreame со звуковой панелью выходят на мировой рынок
+
Россия теряет второе место в мировом рейтинге экспорта оружия
3
Телескоп «Уэбб» предположительно обнаружил первые звёзды во Вселенной
+
Poco F8 Pro оснастят 6,59-дюймовой AMOLED-панелью и 50-Мп перископическим телеобъективом
2
Core i5-12400F с DDR5-6000 выдал на 25% больше FPS в играх в сравнении с DDR4-3200
6
В Германии впервые за 30 лет построили танк Leopard 2A8 с нуля
+
Яндекс представил новый сервис для работы с искусственным интеллектом
+
Nvidia выпускает хотфикс для устранения проблем с fps в играх после обновления Windows
2

Популярные статьи

Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
109
Краткий обзор франшизы «Изгоняющий дьявола»
2
Подробный анализ Steam Machine от Valve — истинные цели проекта нового ПК от Гейба Ньюэлла
12
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line FV-1000GM
3
Kupikod, DeadP47 и серый рынок — как не стать жертвой мошенников и сохранить новогоднее настроение
+

Сейчас обсуждают

elektrokat
17:39
Попахивает откровенной брехней, аккурат к подорожанию
Hardware Unboxed сравнили игровую производительность систем с DDR4 и DDR5 в 12 актуальных играх
Сергей Иншаков
17:35
Все хламудэ в топку🤮
General Atomics готовит крупную сделку с Саудовской Аравией: 130 MQ-9B и 200 CCA
Дмитрий Патрушев
17:30
Напомни мне сколько процессоров сгорело на мамках Асус? Два или три? А то я подзапамятовал...
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Дмитрий Патрушев
17:25
А в простое -15°С. Брехать, так брехать до конца!
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
George Mendel
17:18
Круто 🖥️🚀
PC Gamer назвали топ-6 процессоров для игровых ПК в ноябре 2025 года
Сергей Иншаков
17:06
Одно говно хламудэшное🤮
PC Gamer назвали топ-6 процессоров для игровых ПК в ноябре 2025 года
AleksK
16:55
Может тебе надо поменять твой c2d с HDD на что-то поновее?
Steam Machine поможет Гейбу Ньюэллу стать настоящим хозяином игровых ПК
Cowboy Huggies
16:47
Фууууу
Рассказываю о дешевом способе получения жидких термопрокладок
ubnt2020
16:35
если затюнить как надо, то будет ледяной в играх градусов порой ниже 40 под недорогим воздухом, даже в синьке градусов до 70 после часа гона, кулек King 120 SE
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
unhurtable
16:30
Я так понимаю тебе на зону интернет провели?
В России введут технологический сбор, который затронет всю электронику
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter