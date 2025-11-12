Поддержка до 512 ГБ оперативной памяти, ускорение загрузки и другие улучшения.

Независимый проект 15h.org занялся выпуском обновлённых прошивок для процессоров AMD Bulldozer и Piledriver, сообщает Tom’s Hardware со ссылкой на Phoronix.

Источник изображения: AMD, Tom's Hardware

Один из разработчиков, Майк Ротфусс (Mike Rothfuss), сообщил Phoronix о нескольких крупных обновлениях, которые уже были опубликованы в рамках проекта. В их числе исправления и оптимизации для повышения производительности и ускорения загрузки, безошибочной инициализации оперативной памяти, поддержки до 512 ГБ оперативной памяти и до четырёх устройств PCIe. В частности, теперь платформа стабильно загружается в течение 15 секунд на системах с 256 ГБ оперативной памяти и поддерживает IOMMU, повышена её защита от эксплуатации уязвимостей спекулятивного выполнения.

Специалисты занялись разработкой, поскольку процессоры AMD Bulldozer и Piledriver — последние производительные процессоры x86, не ограниченные новыми функциями безопасности UEFI, такими как цифровая подпись прошивки. Это позволяет использовать их для создания полностью открытых систем. В основе прошивок открытый исходный код AMD: во времена Bulldozer компания продвигала Coreboot и сделала свой код AGESA открытым.

Проект 15h.org официально поддерживает ряд материнских плат для серверов и настольных компьютеров, включая ASUS KGPE-D16, SuperMicro H8SCM и SuperMicro H8SGL. В бета-версиях прошивки тестируется поддержка плат ASUS F2A85-M, 2A85-M Pro, F2A85-M Le, SuperMicro H8DGi, H8DG6, H8QGi+-F и H8QG6+-F.