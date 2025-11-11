Сайт Конференция
Moleculo
Sony объявила о продаже 84,2 миллионов игровых консолей PlayStation 5
Спрос на PlayStation 5 остаётся высоким и относительно стабильным.

В рамках своего отчёта о доходах за второй квартал 2025 финансового года компания Sony вновь опубликовала данные о продажах PlayStation 5. С момента запуска консоли в ноябре 2020 года было продано 84,2 млн устройств PlayStation 5 (всех моделей в совокупности) по всему миру, сообщает ComputerBase.

Источник изображения: Jaromír Kavan, Unsplash (отредактировано)

В прошлом квартале было продано 3,9 млн устройств. Это небольшой рост по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года, когда было продано 3,8 млн игровых консолей PlayStation 5. Тенденция к небольшому росту продолжается после первого квартала текущего финансового года — спрос на PlayStation 5 остаётся высоким и относительно стабильным. Ожидается, что в следующем году такие хиты, как GTA 6, значительно увеличат продажи консоли. Релиз GTA 6 недавно был перенесён на ноябрь 2026 года.

В отличие от продаж консолей, продажи PlayStation Network снижаются. Вместо 123 млн пользователей в первом квартале, сейчас в PlayStation Network всего 119 млн активных пользователей в месяц. Тем не менее, продажи игр от сторонних разработчиков выросли на миллион по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Игра Ghost of Yotei, вышедшая в октябре и поэтому пока не включённая в опубликованные данные, уже разошлась тиражом в 3,3 млн копий.

#sony #playstation 5 #игровые консоли
Источник: computerbase.de
