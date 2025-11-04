Отдельно для RDNA 1 и 2, RDNA 3 и 4.

В ответе на письменный запрос авторов YouTube-канала HardwareUnboxed представители AMD подтвердили одновременный выпуск драйверов с поддержкой новых игр, как для видеокарт Radeon RX 5000 и 6000, так и для видеокарт RX 7000 и 9000 серий, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: Mateus Durães dos Santos, Unsplash

Первая проверка этого заявления состоится уже скоро: 14 ноября выходит Call of Duty: Black Ops 7, — очередная часть известной серии игр, которая насчитывает уже более двух десятков частей. В соответствии с новым и предыдущими заявлениями AMD, к релизу игры должны выпустить два отдельных драйвера с поддержкой Black Ops 7: для графических решений RDNA 1/2 и RDNA 3/4.

Накануне в AMD выпустили официальное заявление по поводу дальнейшей поддержки графических решений на базе архитектур RDNA 1 и RDNA 2, включая видеокарты Radeon RX 5000 и 6000 серий. Они продолжат получать оптимизации для новых игр. Это заявление появилось после шумихи, возникшей в результате перевода видеокарт RX 5000 и 6000 в «режим обслуживания».

Обычно «режим обслуживания» подразумевает прекращение выпуска оптимизаций для новых игр и это подтверждалось формулировками, содержащимися в первоначальных заявлениях AMD. Либо в AMD не смогли доходчиво донести информацию, либо влияние оказала бурная реакция сообщества и СМИ, в итоге RX 5000 и 6000 продолжат получать драйвера с оптимизациями для новых игр. По крайней мере, так сейчас утверждают в компании.

Драйвера для графических решений RDNA 1 и 2 будут создаваться на основе устоявшейся кодовой базы, в то время как драйвера для RDNA 3 и 4 — на базе более современной «ветки», которая будет активно дорабатываться и оптимизироваться с учётом особенностей новых графических архитектур.