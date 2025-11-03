Видеокарта повышала частоты до 3316 МГц.

YouTube-блогер TrashBench, известный своими необычными экспериментами, подверг видеокарту Intel Arc B580 новому испытанию. Самая производительная на сегодняшний день видеокарта семейства Intel Battlemage была подключена к жидкостному контуру с антифризом, охлаждённым до −17 градусов по Цельсию. TrashBench внёс лишь незначительные изменения в видеокарту. Самым сложным этапом стала печать на 3D-принтере специальной конструкции для крепления водоблока.

Источник изображения: TrashBench, YouTube

Видеокарты Intel Arc не славятся экстремальным разгоном, но благодаря такому способу охлаждения тактовая частота графического процессора достигла 3316 МГц, что на 446 МГц выше штатной. Блогеру удалось побить мировой рекорд 3DMark Time Spy среди видеокарт Intel Arc B580, при этом охлаждающая жидкость всё ещё находилась при низкой температуре.

Когда лёд в резервуаре системы охлаждения растаял, частота графического процессора снизилась до 3250 МГц. Это соответствует разгону, которого блогеру удалось добиться с воздушной системой охлаждения. Тем не менее, результаты игровых тестов с жидкостным охлаждением немного выше. В среднем удалось добиться 16-процентного улучшения относительно результатов, полученных на стандартных частотах до 2850 МГц.