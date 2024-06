Ограниченная акция делает эти видеокарты очень привлекательными для покупки.

AMD делает видеокарты Radeon RX 7700 XT и RX 7800 XT ещё более привлекательными для покупателей за счёт новой акции, по крайней мере, в тех странах где она доступна, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: Abdullah Abid, Unsplash (отредактировано)

реклама

Новое ограниченное предложение: две игры общей стоимостью около 120…170 долларов США в подарок. Выбрать можно из четырёх наименований: Avatar Frontiers of Pandora, Starfield, Company of Heroes 3 и Lies of P. В Японии подарят только одну игру из списка. С правилами акции можно ознакомиться на сайте AMD и в документе (PDF). Не все магазины участвуют в акции, AMD не указывает их список, покупателю самостоятельно нужно выяснить перед покупкой, участвует ли магазин в этой бонусной кампании как партнёр AMD. Акция рассчитана на период до 20 июля 2024 года, но может завершиться и раньше, когда закончатся подарочные коды.

Источник изображения: AMD

За вычетом стоимости подарков AMD Radeon RX 7800 XT за рубежом может обойтись дешевле NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, которая в среднем уступает ей в играх, даже при включённой трассировке лучей. В свою очередь, Radeon RX 7700 XT с учётом бандла может оказаться дешевле GeForce RTX 4060, при этом эта видеокарта AMD быстрее RTX 4060 Ti в растеризации и в среднем находится близко при включении трассировки лучей.