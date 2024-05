Также драйвер содержит оптимизации для Homeworld 3 и других игр с DLSS.

NVIDIA выпустила драйвер для видеокарт с поддержкой игры Ghost of Tsushima, которая выходит 13 мая с поддержкой технологий DLSS 3. Помимо прочих оптимизаций, «Призрак Цусимы» получил профиль ResizableBAR. Также драйвер содержит оптимизации для Homeworld 3 и других игр с DLSS. Homeworld 3 станет доступна в тот же день покупателям специального издания.

С выходом нового драйвера в комплект программного обеспечения были включены оптимальные настройки для игр Content Warning, Gray Zone Warfare, Manor Lords, No Rest for the Wicked и Outpost: Infinity Siege. Об исправлении каких-либо проблем не сообщается. Так, для Horizon Forbidden West по-прежнему актуальна проблема с низкой нагрузкой графического процессора при включении технологии снижения задержки Reflex в режиме Boost, а Tekken 8 может вылетать у обладателей видеокарт GeForce GTX 10 серии. Подробности доступны в документации (PDF).