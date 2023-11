И добавляет поддержку пятёрки новых игр.

Драйвер Intel версии 31.0.101.4952 для видеокарт Arc и графических решений Iris Xe стал доступен накануне. В новом выпуске для видеокарт Arc серии A реализована Game On поддержка большого количества свежих релизов: The Talos Principle 2, Robocop: Rogue City, Star Ocean II Remake, Call of Duty: Modern Warfare III и Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name. Однако ещё большее внимание привлекает очередной раунд оптимизаций, в результате которого удалось повысить производительность до 750% в DX11 играх!

Начиная с более современных наименований DX12, Intel заявляет, что новый драйвер улучшает производительность до 19% в The Talos Principle 2 при разрешении 1440p и высоких настройках графики и до 53% в Returnal при разрешении 1080p и «эпических» настройках трассировки лучей.

В списке улучшений для DX11 игр присутствует 15 наименований, наибольшее внимание обращает на себя Halo: The Master Chief Collection, где обещают 750% повышение производительности в 1080p. Значительные улучшения производительности, в два раза и более, можно ожидать в World War Z и Yakuza 0, 53% прирост обещают для Guild Wars 2, 37% для Sniper Elite 3, 27% для Euro Truck Simulator 2 и 20% для Call of Duty: Infinite Warfare. В остальных играх списка прирост составит от 6 до 16%, что тоже немало.