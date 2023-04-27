Dead Island 2, вторая часть серии, разработанная студией Dambuster Studios, не поддерживает трассировку лучей ни в какой форме. И это весьма досадный момент, поскольку превосходное изображение Лос-Анджелеса в игре могло бы выглядеть с ним ещё более потрясающе, как и показано в новом видео, опубликованном в Интернете.
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Видео, созданное Digital Dreams, демонстрирует, как ошеломительно выглядит игра с пресетом ReShade Ray Traced Global Illumination Beyond All Limits. Поскольку реализация пресета несовершенна, можно только поразмышлять о том, как хорошо игра выглядела бы с правильной реализацией лучевой трассировки.
Помимо качественной оптимизации на всех платформах, включая консоли прошлого поколения, в Dead Island 2 есть ещё много хороших моментов, таких как эксцентричная среда и персонажи, интересная боевая система, которая позволяет игрокам сражаться с зомби с помощью различного оружия, используя при этом окружающую среду. Однако, к сожалению, вторая часть серии кажется шагом назад по сравнению с предшественником, поскольку игра заменила открытый мир на линейные локации, которые, хотя и достаточно большие, ощущаются ограниченными.
Тем не менее, проблемы Dead Island 2 не помешали игре стать успешной, поскольку за три дня продаж она разошлась миллионным тиражом во всем мире. Неплохо для игры, которая находилась в разработке очень долгое время.