Похоже, что новый 8-ядерный процессор Ryzen 7 9850X3D будет официально доступен уже в конце января 2026 года

Несколько крупных магазинов электроники анонсировали скорое поступление нового процессора Ryzen 7 9850X3D производства компании AMD. Информация была зафиксирована в официальных магазинах на популярных торговых площадках, включая китайский рынок JD и американский магазин MicroCenter.

Официальный магазин AMD на китайской площадке JD объявил, что продажа начнется 29 января 2026 года, а первая партия товара поступит покупателям уже на следующий день — 30 января. Эти сроки совпадают с ранее опубликованными неофициальными источниками, подтверждающими высокую вероятность своевременного запуска.

Кроме того, американский ритейлер MicroCenter разместил собственный анонс новинки, согласно которому начало продаж запланировано на 28 января 2026 года. Эксперты ресурса Videocardz высказали предположение, что эта дата относится именно к началу приёма предварительных заказов, однако остаётся небольшой шанс, что американская компания начнёт реализацию быстрее остальных участников рынка.

Судя по всему, новый флагманский 8-ядерный процессор Ryzen 7 9850X3D официально выйдет в конце января 2026 года и станет доступен покупателям практически одновременно в разных странах мира.