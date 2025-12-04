В РКН объяснили блокировку Facetime мерами по борьбе с террористическими угрозами и мошенническими действиями

Роскомнадзор принял решение ограничить работу сервиса FaceTime, принадлежащего американской корпорации Apple, на всей территории Российской Федерации. Причиной такого решения послужили многочисленные случаи нарушений российского законодательства, которые были выявлены службой мониторинга Роскомнадзора.

Среди зафиксированных нарушений, по данным ведомства, особенно выделяются факты, указывающие на использование сервиса для организации и проведения террористической деятельности, а также на привлечение новых участников экстремистских организаций. Кроме того, злоумышленники использовали FaceTime для осуществления массовых мошеннических действий, направленных против российских граждан.

FaceTime — это сервис, который является неотъемлемой частью экосистемы Apple и предназначен для голосового и видеообщения через мобильные устройства и компьютеры компании. До недавнего времени эта услуга была доступна бесплатно для владельцев гаджетов Apple через Wi-Fi и мобильный интернет, позволяя проводить индивидуальные и групповые видеоконференции.

Однако начиная с осени текущего года российские пользователи начали замечать серьёзные проблемы в работе приложения, включая частые прерывания связи во время звонков. Несмотря на многочисленные жалобы, ранее не было официальных заявлений о возможном запрете сервиса.