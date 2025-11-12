Обновление для Windows 10 вышло в рамках программы расширенных обновлений безопасности

Компания Microsoft объявила о выпуске обновления KB5068781, которое является первым масштабным обновлением безопасности после официального завершения поддержки операционной системы Windows 10 14 октября 2025 года. В данном обновлении устранено сразу 63 уязвимости, многие из которых были ранее выявлены экспертами в области кибербезопасности.

Особое внимание уделяется одной из обнаруженных уязвимостей, которая уже использовалась злоумышленниками в реальных атаках. Это подчёркивает необходимость срочной установки патча всеми пользователями операционной системы Windows 10, особенно корпоративными клиентами, использующими версию Enterprise LTSC.

Кроме того, новый патч устраняет проблему уведомления «Поддержка вашей версии Windows прекращена», которая возникла в октябре текущего года. Ранее эта ошибка проявлялась в некорректном отображении статуса поддержки на ряде устройств, оснащённых версией Windows 10 Enterprise LTSC. Теперь же пользователи лицензированных версий LTSC больше не увидят это уведомление.

Несмотря на прекращение регулярной разработки новых функций и планового выпуска апдейтов, компания продолжает выпускать критически важные патчи безопасности для защиты своих клиентов от угроз.

Патч доступен для загрузки через Центр обновления Windows или непосредственно на сайте Microsoft Update Catalog. Пользователи также могут проверить наличие обновлений вручную, используя настройки операционной системы.