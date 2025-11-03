Российский производитель кастомных компьютеров MaxxPC совместно с GIGABYTE представил игровой ПК «ГИГА-РУСЬ» ко Дню народного единства

Российский бренд кастомных компьютеров MaxxPC совместно с ведущим производителем комплектующих GIGABYTE представил необычный проект игрового компьютера под названием «ГИГА-РУСЬ». Данный проект приурочен к празднованию Дня народного единства.

Дизайн корпуса этого ПК был вдохновлен традициями русской народной культуры. Корпус выполнен в белом цвете и украшен характерным узором, напоминающим знаменитые гжельские росписи. Стилизованная композиция, размещенная внутри прозрачного бокса, включает детали, символизирующие традиционные элементы русского быта — искусно выполненные декорации, имитирующие деревянную избу, дерево березу и деревенский колодец. Благодаря специальной подсветке внутренних элементов, оформление становится особенно эффектным в вечернее время.

Однако эстетическое оформление — это не единственное достоинство этого кастомного ПК. Его внутренняя начинка состоит из достаточно высокопроизводительных комплектующих:

Процессор AMD Ryzen 7 7800X3D

Графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti с 16 ГБ видеопамяти

Оперативная память объемом 32 ГБ DDR5

Накопитель SSD емкостью 1 ТБ

Данные компоненты обеспечивают неплохую производительность, необходимую для комфортного гейминга даже в самых требовательных играх нового поколения.

«ГИГА-РУСЬ» был выпущен ограниченным тиражом, всего в одном экземпляре, и предназначен для розыгрыша среди участников сообщества MaxxPC. По словам представителей компании, целью проекта было создание уникального символического объекта, который объединил бы русские народные мотивы и инновационные технологические решения.