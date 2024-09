YouTube-канал Cycu1 опубликовал сравнение игровой производительности PS5 и PS5 Pro

Известный автор YouTube-канала Cycu1 представил сравнительный анализ работы популярных игр на двух моделях PlayStation – стандартной PS5, выпущенной еще в 2020-м году, и новой моделью PS5 Pro, старт продаж которой запланирован на ноябрь 2024-го года.

Для тестирования были выбраны игры: Hogwarts Legacy, Spider-Man 2, The Last of Us: Part II Remastered и Horizon Forbidden West. Исследование показало, что графика на PS5 Pro выглядит лучше, чем на обычной PS5. При этом ютубер предположил, что улучшение качества изображения может быть связано не столько с повышенной производительностью системы, сколько с использованием другого цветового фильтра.

Он также подчеркнул, что конечная картинка на PlayStation 5 Pro может быть отличной от той, которую сейчас демонстрирует компания Sony. Тем не менее, в области трассировки лучей новая консоль продемонстрировала значительно более высокую производительность по сравнению с текущей версией.





Мнения экспертов разделились относительно перспектив PS5 Pro. Одни считают, что основным сдерживающим фактором для широкой популярности этой модели станет ее высокая цена, которая составит около 700 долларов. Не все геймеры готовы потратить такую сумму на новую консоль. Другие полагают, что многие игроки будут готовы заплатить дополнительные деньги ради получения самой современной игровой платформы, и что высокая цена оправдана качеством и производительностью нового устройства.