В России Black Myth: Wukong удалось занять только третье место топа в Steam

Valve опубликовала новый еженедельный чарт Steam, и лидером этого выпуска стал ролевой боевик Black Myth: WuKong. Высокий интерес игрового сообщества к новинке не вызывает удивления, ведь еще до своего релиза игра привлекла внимание многих пользователей. Пиковый онлайн игры после выхода уже превысил 1 миллион человек.

В то же время, на седьмом месте вновь оказалась фантастическая ролевая игра Cyberpunk 2077, которая продемонстрировала рост на целых 26 пунктов. В пятёрку лучших также вошла игра Once Human, занявшая пятое место чарта с увеличением в 9 пунктов. Naraka: Bladepoint вошла в топ-10, поднявшись на три позиции и заняв девятое место. Условно-бесплатная The First Descendant покинула топ, опустившись на двенадцатую строчку чарта с падением в 6 пунктов.

В российском сегменте WuKong смогла занять третью позицию, уступив лишь таким гигантам, как Dota 2 и CS2. Однако не менее интересным стало возвращение Cult of the Lamb в чарты — она заняла пятую позицию со значительным ростом в 21 пункт. Также вернулась Hunt: Showdown 1896, разместившись на восьмой позиции с увеличением на целых 27 пунктов. Once Human на этой неделе оказалась на девятой строчке, увеличив свои позиции на 18 пунктов.