Фанаты Starfield вынуждены буквально взламывать игру, чтобы добавить к ней моды.

Один из авторов крупного неофициального патча для Starfield, поделился информацией о проблемах, с которыми сталкиваются моддеры из-за отсутствия необходимых инструментов.

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Тимоти Болдридж заявил, что идея создания такого проекта, как The Starfield Community Patch появилась ещё до выхода игры. Так он хотел предоставить больше возможностей работы над патчами и модами. Когда Starfield наконец-то вышла, авторы SCP столкнулись с трудностями при работе с кодом игры без официальной поддержки модов. Они вынуждены были самостоятельно изучать код игры и создавать свои инструменты для модификации.

ElminsterAU, один из авторов набора инструментов для модов в TES 5: Skyrim, сообщил, что компания Bethesda не учла вопрос поддержки модификаций при разработке своего движка. Сейчас многие модификации для игры Starfield работают благодаря тому, что их авторы уже имели опыт взаимодействия с движком в предыдущих играх. Фанаты вынуждены буквально взламывать игру, чтобы добавить к ней моды. Болдридж подчеркнул, что многие элементы игры были «полностью сломаны». Он надеется, что работа моддеров будет полностью активизирована в 2024 году, когда Starfield получит необходимые для этого инструменты.

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Bethesda не контактирует с авторами модов и патчей, хотя фанаты создали огромное количество модификаций для игр компании. В этом компания сильно отличается от CD Projekt RED, которая решает вопросы напрямую с создателями модов.