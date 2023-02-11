Ясухиро Ампо и Кадзунори Кадои (руководители разработки ремейка Resident Evil 4) имеют большой опыт работы над серией Resident Evil: они приложили руку как к оригиналу 96 года, так и к Resident Evil: Outbreak, Resident Evil 5 и Resident Evil: Revelations 2.
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Самым ярким успехом этого дуэта считает ремейк Resident Evil 2, получивший массу одобрительной критики.
«Среди игр серии Resident Evil, да и в общей массе игр, RE4 носит заслуженный статус легендарной», — говорит Ампо. «Улучшить то, что улучшалось бессчётное количество раз благодаря фанбазе энтузиастов – очень сложная задача, одна ошибка – и на тебя ополчится всё комьюнити».
Когда команда разработчиков приступала к созданию ремейка, они уже знали – они перенесут оригинал на новый движок, улучшат визуал, дополнят игровой процесс новыми фишками, расширят лор за счёт дополнительного текста в игре, но остальное трогать не будут.
Единственное, что вырезали из оригинала, так это QTE – quick-time-events – те места игрового процесса, когда пользователи буквально насиловали гемйпады, пытаясь прожимать одну кнопку как можно чаще. Авторы резонно предположили, что подобная механика уже не пользуется популярностью и решили отказаться от неё. А вот механика фехтования вполне себе актуально – когда разработчики добавили её в ремейк, то им захотелось увидеть её и в оригинале.
Мехника стелс также появилась в игре и дабы реализовать её возможности на 100% было добавлено бесшумное оружие – болтомёт.
Также сильно повлияют на реиграбельность дополнительные пути прохождения, а также увеличенное количество квестов. Тем более что сами разработчики признались, что не могли оторваться от проекта во время тестов.
Кадои назвал ремейк Resident Evil 4 кульминационной точке в работе над играми серии.
Игрокам ремейк станет доступен уже 24 марта на основных платформах – ПК, SPS и Xbox.