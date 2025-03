Sony оказалась в пятерке лучших, а Nintendo не попала даже в 20-ку.

Компания SEGA возглавила рейтинг лучших игровых издателей 2024 года. Об этом сообщил агрегатор Metacritic, который опубликовал свой 15-й ежегодный список. SEGA заняла первое место уже в третий раз в истории. До этого она была первой в 2016 и 2021 годах. Средний балл игр SEGA составил 82,9. Успех принесли проекты: Metaphor: ReFantazio, Like a Dragon: Infinite Wealth и Shin Megami Tensei V: Vengeance.

На втором месте оказалась Capcom. Её средний балл — 82,1. В прошлом году она была лидером, но в этот раз уступила SEGA. Capcom радует игроков стабильным качеством и часто находится в топе. Третью строчку заняла Aksys Games с результатом 78,8. Sony разместилась на четвёртом месте. Её успех связан с ПК-версией God of War Ragnarök и обновлённой The Last of Us Part 2. Замыкает пятёрку Focus Entertainment. Её игра Warhammer 40,000: Space Marine 2 получила много похвал.

Nintendo удивила плохим результатом. Она заняла лишь 22-е место со средним баллом 76. Это худший показатель компании за последние годы. Игроки и критики отметили отсутствие громких хитов. Некоторые релизы получили негативные отзывы. Зато Square Enix порадовала фанатов. Впервые за пять лет она вошла в топ-10, заняв шестое место. Её успех связан с Final Fantasy VII Rebirth.

Вот как выглядит топ-10 лучших издателей 2024 года по версии Metacritic:

SEGA — 325,5 баллов (Metaphor: ReFantazio) Capcom — 323,1 балла (Dragon's Dogma 2) Aksys Games — 318,1 баллов (Spirit Hunter: Death Mark II) Sony — 314 баллов (Astro Bot) Focus Entertainment — 309,6 баллов (Warhammer 40,000: Space Marine 2) Gamera Games — 303,5 балла (Shogun Showdown) Square Enix — 303,5 балла (Final Fantasy VII Rebirth) Raw Fury — 301,1 балл (Snufkin: Melody of Moominvalley) Microsoft — 301 балл (Switch-версия Pentiment) Annapurna Interactive — 298,7 баллов (Lorelei and the Laser Eyes).

Рейтинг Metacritic считается важным в игровой индустрии. Он основан на оценках критиков со всего мира. В 2024 году конкуренция была высокой и SEGA доказала, что умеет создавать хиты. Sony и Capcom тоже показали хорошие результаты. А вот Nintendo предстоит вернуть доверие игроков в 2025 году.