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g1tarist
SEGA стала лучшим игровым издателем 2024 года
Sony оказалась в пятерке лучших, а Nintendo не попала даже в 20-ку.

Компания SEGA возглавила рейтинг лучших игровых издателей 2024 года. Об этом сообщил агрегатор Metacritic, который опубликовал свой 15-й ежегодный список. SEGA заняла первое место уже в третий раз в истории. До этого она была первой в 2016 и 2021 годах. Средний балл игр SEGA составил 82,9. Успех принесли проекты: Metaphor: ReFantazio, Like a Dragon: Infinite Wealth и Shin Megami Tensei V: Vengeance.

На втором месте оказалась Capcom. Её средний балл — 82,1. В прошлом году она была лидером, но в этот раз уступила SEGA. Capcom радует игроков стабильным качеством и часто находится в топе. Третью строчку заняла Aksys Games с результатом 78,8. Sony разместилась на четвёртом месте. Её успех связан с ПК-версией God of War Ragnarök и обновлённой The Last of Us Part 2. Замыкает пятёрку Focus Entertainment. Её игра Warhammer 40,000: Space Marine 2 получила много похвал.

Nintendo удивила плохим результатом. Она заняла лишь 22-е место со средним баллом 76. Это худший показатель компании за последние годы. Игроки и критики отметили отсутствие громких хитов. Некоторые релизы получили негативные отзывы. Зато Square Enix порадовала фанатов. Впервые за пять лет она вошла в топ-10, заняв шестое место. Её успех связан с Final Fantasy VII Rebirth.

Вот как выглядит топ-10 лучших издателей 2024 года по версии Metacritic:

  1. SEGA — 325,5 баллов (Metaphor: ReFantazio)
  2. Capcom — 323,1 балла (Dragon's Dogma 2)
  3. Aksys Games — 318,1 баллов (Spirit Hunter: Death Mark II)
  4. Sony — 314 баллов (Astro Bot)
  5. Focus Entertainment — 309,6 баллов (Warhammer 40,000: Space Marine 2)
  6. Gamera Games — 303,5 балла (Shogun Showdown)
  7. Square Enix — 303,5 балла (Final Fantasy VII Rebirth)
  8. Raw Fury — 301,1 балл (Snufkin: Melody of Moominvalley)
  9. Microsoft — 301 балл (Switch-версия Pentiment)
  10. Annapurna Interactive — 298,7 баллов (Lorelei and the Laser Eyes).

Рейтинг Metacritic считается важным в игровой индустрии. Он основан на оценках критиков со всего мира. В 2024 году конкуренция была высокой и SEGA доказала, что умеет создавать хиты. Sony и Capcom тоже показали хорошие результаты. А вот Nintendo предстоит вернуть доверие игроков в 2025 году.

#sega
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