Лара Крофт - получила наибольшее количество голосов.

The British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) определила самых культовых игровых персонажей за всю историю существования игровой индустрии и видеоигр в целом. Полный список «победителей» голосования размещен на сайте организации. BAFTA Games Awards — это ежегодная премия, присуждаемая Британской академией кино и телевизионных искусств за достижения в игровой индустрии. Церемония награждения была впервые проведена в 2004 году. Победители выбираются голосованием членов академии.

Персонажей, попавших в список, выбирали не члены жюри, как это происходит непосредственно на премии, а пользователи со всего мира при помощи опроса. Голосование было приурочено к двадцатилетию премии BAFTA Games Awards.

Персонаж Лары Крофт (из вселенной Tomb Raider) получила наибольшее количество голосов. Второе место занял всем известный водопроводчик Марио. Следом за ним – Агент 47 (из игры Hitman). В топе-10 также появились Соник (Sonic the Hedgehog), Sackboy (LittleBigPlanet), Pac-Man, Линк (The Legend of Zelda), Мастер Чиф (HALO), Кратос (God of War) и Shadowheart (Baldur's Gate 3). Кроме того, отметились и другие франшизы с громкими названиями, как Minecraft, Pokémon, Last of Us и прочие.