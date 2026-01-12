Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Британия планирует разработать для Украины баллистическую ракету дальностью более 500 км
Заключение контрактов на разработку новых ракет запланировано на март, отмечается в пресс-релизе Минобороны Соединенного Королевства.

Как сообщает INTERFAX со ссылкой на Минобороны Великобритании, Лондон планирует разработать новые дальнобойные тактические баллистические ракеты. Каждая из них будет нести боеголовку весом около 200 кг. Сообщается, что заключение контрактов на разработку оружия ожидается в марте. В ведомстве отметили, что проект, помимо прочего, направлен на усиление поддержки Украины в 2026 году, то есть существует большая вероятность продажи вооружения Киеву.
Сообщается, что Великобритания объявила тендер на создание ракет в рамках проекта Nightfall. Последней системой вооружения этого класса в арсенале британской армии была американская баллистическая ракета MGM-52 Lance (опционально с ядерной боеголовкой), принятая на вооружение 50-го ракетного полка Королевской артиллерии в 1976 году и снятая с вооружения в 1993 году.

Новые ракеты дальностью более 500 км могут запускаться с различных платформ, в том числе с мобильной пусковой установки. Ракета должна быть устойчива к средствам радиоэлектронной борьбы, работать в условиях ограниченного или полного подавления сигналов спутниковой навигации GPS (GNSS) и функционировать в любых погодных условиях, днем и ночью.

Планируется серийное производство не менее 10 ракет в месяц с возможностью увеличения объемов производства. Стоимость одной баллистической ракеты оценивается 800 000 фунтов стерлингов ($1 млн), без учета боеголовки, пусковой установки и всех затрат на разработку. Британцы ожидают, что система будет внедрена в течение 9-12 месяцев с даты заключения контракта.

#украина #великобритания #ракеты #вооружение #баллистические ракеты
Источник: interfax.ru
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Во Франции провели эксперимент со сбросом FPV-дронов с борта самолёта A400M
2
MBDA Deutschland возглавит в Европе разработку гиперзвуковых планёров
+
В Эфиопии начали строительство крупнейшего в Африке аэропорта стоимостью $12,5 млрд
+
Швеция заказывает дистанционно управляемые турели Trackfire RWS для борьбы с БПЛА
+
WSJ: В США провели консультации по поводу возможных ударов по Ирану
1
МВД России дало инструкцию на случай, если вы стали жертвой фишинга
+
Economic Times: Индия и Франция близки к крупной сделке по поставкам истребителей Rafale
3
Великобритания потратит £200 млн на подготовку к размещению войск на территории Украины
2
Подросток из Хайфы случайно нашел кольцо времен Римской империи с изображением богини
+
Ученые впервые нашли убегающую сверхмассивную черную дыру, удаляющуюся от галактики на 3,6 млн км/ч
+
В РФ прорабатывают идею запуска нового реактивного дрона «Герань-5» при помощи штурмовика Су-25
+
В Москве открылся крупнейший в России зарядный хаб для электромобилей
+
В России появилась новейшая высокоскоростная версия дрона «Герань» – «Герань-5»
3
Компания Castelion продемонстрировала главе Минобороны США ​​новую версию пусковой установки PFAL
+
«Ростех» показал процесс сборки газовой турбины большой мощности ГТД-110М
2
Origin Code представила элитные комплекты DDR5 с трехсекционной системой воздушного охлаждения
1
Bild: Летящий на гиперзвуке «Орешник» недосягаем для перехвата современными западными ПВО
5
WCCFTech: На CES представили память DDR5 DDR5 на 256 ГБ и 8000 МТ/с с тремя вентиляторами на планке
2
Австрийская армия планирует закупить модернизированные БМП «Улан» и другую военную технику
+
FT: Нефтяные компании США ставят под сомнение планы Трампа инвестировать $100 млрд в Венесуэлу
+

Популярные статьи

Прошитая PlayStation 4 Pro в 2026 году — стоит ли покупать заядлому геймеру
9
«Август» (2025): субъективное мнение о фильме
3
Готовим свой ПК к отключению интернета — советы бывалого геймера
30
Сравнение i7-5820K и i7-6800K в одинаковых условиях, их плюсы и минусы
25
Как изменилось население бывшего СССР за 30 лет
6
«Анаконда», «Черный телефон 2»: краткий обзор новых фильмов
1
Топ-7 моих любимых российских комедий, которые сам смотрю и вам советую
2
Подсчитываем стоимость базового игрового ПК в 2026 году — без излишеств, но и не экономя на важном
+

Сейчас обсуждают

Vito Vago
13:39
Linux использовал, когда то, для ознакомления. Хватило. Выше писал для чего он применяется. На Windows, начиная с XP, лицензии. Сейчас установлена Windows 11 Pro, 25H2, сборка ОС 26200.7462. Имею для ...
На Windows-пользователей пришлось более 1,5 млн скачиваний Linux-дистрибутива Zorin OS 18
Владимир
13:37
А рабочие столы у меня в основном такие, но их очень много. )))
На Windows-пользователей пришлось более 1,5 млн скачиваний Linux-дистрибутива Zorin OS 18
Dangerous
13:36
Те кто буллингом других занимаются. В своём глазу бревна не видят, а в чужом соринку замечают.
На Windows-пользователей пришлось более 1,5 млн скачиваний Linux-дистрибутива Zorin OS 18
Владимир
13:35
Я сижу на Debian со времён Lenny. Возможно ты в то время только начал под стол пешком ходить, а возможно ты ещё даже в проекте не был.
На Windows-пользователей пришлось более 1,5 млн скачиваний Linux-дистрибутива Zorin OS 18
Ezdiumno ru
13:35
Надеюсь наши уже создают нечто подобное - маленькая ракета + универсальная установка запуска или уже создали на основе опыта СВО. Ибо, как ни крути, новые войны - это войны дронов. Танки, бронемашины,...
Нехватка ОЗУ заставляет Sony делать ставку на аксессуары для PS5 вместо выпуска PlayStation 6
Китя.
13:34
Владимир получается не порядочный человек. при этом меня обвинял что скрины который я выкладывал в воровстве. но при этом не показал от куда я их спер фу-фу-фу.
На Windows-пользователей пришлось более 1,5 млн скачиваний Linux-дистрибутива Zorin OS 18
Dangerous
13:31
Да нет у него "Владимира" аттестата, он школу со справкой окончил. Поэтому и не показывает.
На Windows-пользователей пришлось более 1,5 млн скачиваний Linux-дистрибутива Zorin OS 18
Dangerous
13:30
И это ЧМО "Владимир" с фейковым скрином ещё кого то смеет обвинять, в том в чём сам грешен.
На Windows-пользователей пришлось более 1,5 млн скачиваний Linux-дистрибутива Zorin OS 18
Dangerous
13:25
Защеканочка она балабольская.
На Windows-пользователей пришлось более 1,5 млн скачиваний Linux-дистрибутива Zorin OS 18
Vito Vago
13:24
И сколько они стоят, полноценные?
На Windows-пользователей пришлось более 1,5 млн скачиваний Linux-дистрибутива Zorin OS 18
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter