Заключение контрактов на разработку новых ракет запланировано на март, отмечается в пресс-релизе Минобороны Соединенного Королевства.

Как сообщает INTERFAX со ссылкой на Минобороны Великобритании, Лондон планирует разработать новые дальнобойные тактические баллистические ракеты. Каждая из них будет нести боеголовку весом около 200 кг. Сообщается, что заключение контрактов на разработку оружия ожидается в марте. В ведомстве отметили, что проект, помимо прочего, направлен на усиление поддержки Украины в 2026 году, то есть существует большая вероятность продажи вооружения Киеву.

Сообщается, что Великобритания объявила тендер на создание ракет в рамках проекта Nightfall. Последней системой вооружения этого класса в арсенале британской армии была американская баллистическая ракета MGM-52 Lance (опционально с ядерной боеголовкой), принятая на вооружение 50-го ракетного полка Королевской артиллерии в 1976 году и снятая с вооружения в 1993 году.

Новые ракеты дальностью более 500 км могут запускаться с различных платформ, в том числе с мобильной пусковой установки. Ракета должна быть устойчива к средствам радиоэлектронной борьбы, работать в условиях ограниченного или полного подавления сигналов спутниковой навигации GPS (GNSS) и функционировать в любых погодных условиях, днем и ночью.

Планируется серийное производство не менее 10 ракет в месяц с возможностью увеличения объемов производства. Стоимость одной баллистической ракеты оценивается 800 000 фунтов стерлингов ($1 млн), без учета боеголовки, пусковой установки и всех затрат на разработку. Британцы ожидают, что система будет внедрена в течение 9-12 месяцев с даты заключения контракта.