Отправивший карту GeForce RTX 5080 за $1200 интернет-магазин отказался вернуть деньги или прислать новый товар. Предположительно, посылку вскрыли во время транспортировки.

Пользователь форума Reddit рассказал о неприятном инциденте, который произошел с ним на днях. Согласно сообщению, геймер заказал новую видеокарту в маркетплейсе Best Buy во время «Чёрной пятницы» (период распродаж). Это слегка модифицированная Nvidia GeForce RTX 5080, предлагаемая Asus в качестве кастомной модели. Когда посылка пришла, геймер сразу удивился плохой упаковке. Транспортная этикетка была наклеена прямо на коробку с видеокартой, а внешняя коробка отсутствовала. Он также обнаружил, что пломба на коробке была повреждена. По всей видимости, кто-то уже вскрывал коробку с видеокартой. Ну а внутри коробки видеокарты и вовсе не было — её вынули и заменили несколькими большими камнями, чтобы имитировать вес посылки.

Пользователь Reddit связался с Best Buy и рассказал об этой неприятной ситуации. После этого первого обращения маркетплейс Best Buy подтвердил, что выслал новую видеокарту. Несколько дней спустя от продавца последовало ещё одно письмо. Best Buy передумал и после расследования отказал как в замене товара, так и в возврате средств. В результате пользователь Reddit потерял 1200 долларов.

В комментариях на форуме несколько других пользователей Reddit пытались помочь геймеру. Они советуют обратиться в банк, чтобы финансовое учреждение отменило списание средств. Это, вероятно, приведёт к блокировке аккаунта геймера на Best Buy. Но, по крайней мере, он получит свои деньги обратно. Другие предлагают в будущем всегда снимать распаковку повреждённых посылок на видео, чтобы впоследствии предоставить доказательства.