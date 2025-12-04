Эти вертолеты австралийская армия постепенно выводит из эксплуатации, меняя на AH-64E Apache/Guardian

3 декабря председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила двухлетний план финансирования Украины. Однако Бельгия не убеждена в целесообразности использования замороженных российских активов, а идея выпуска европейских облигаций рискует столкнуться с сопротивлением со стороны некоторых государств-членов.

Поэтому Украина хочет рассчитывать на поддержку Австралии. Ранее страна передала Киеву 49 танков M1A1 Abrams. Теперь Австралия рассматривает возможность передачи Украине двадцати двух разведывательно-ударных вертолётов EC665 Tiger ARH, которые австралийская армия постепенно выведет из эксплуатации, заменив их двадцатью девятью вертолётами AH-64E Apache/Guardian.

Напомним, эти вертолёты EC665 Tiger ARH были поставлены компанией Airbus Helicopters в 2004 году. Однако Министерство обороны Австралии в 2019 году приняло решение о выводе их из эксплуатации, объяснив это решение слишком высокой стоимостью поддержания техники в рабочем состоянии.

ABC Australia сообщает, что «правительство рассматривает возможность передачи списанных вертолётов Tiger Киеву». Это происходит спустя год после того, как украинская община Австралии негативно отреагировала на решение властей Австралии демонтировать свой парк вертолётов MRH-90 Taipan, а не передавать технику Киеву.

На данный момент австралийская армия планирует списать последний Tiger ARH до 2028 года. Однако этот срок может быть сдвинут, поскольку переход на AH-64E уже идёт полным ходом: первые два вертолёта были поставлены в октябре. Пока неизвестно, будет ли передача вертолётов Tiger ARH частью следующего пакета помощи, который Канберра готовит для Киева.