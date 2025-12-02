Министерство обороны Литвы заключило третий контракт со шведской компанией Saab Defence and Security на поставку системы MSHORAD на базе шасси многоцелевого бронированного автомобиля Oshkosh JLTV.

В понедельник, 1 декабря, Министерства обороны Литвы подписало контракт стоимостью 1,4 млрд шведских крон (119 млн евро) со шведской компанией Saab Defence and Security на поставку системы MSHORAD (Mobile Short Range Air Defense) на базе шасси многоцелевого бронированного автомобиля Oshkosh JLTV. Поставки запланированы на 2026–2029/30 годы. Фото: SaabВ Минобороны заявили об укреплении обороны воздушного пространства Литвы с помощью системы ПВО, одним из ключевых компонентов которой является радар Giraffe 1X, предназначенный для улучшения мониторинга воздушного пространства на малых высотах. Решение призвано расширить возможности армии по обнаружению беспилотных летательных аппаратов и других маловысотных объектов. Вся система MSHORAD предназначена для защиты определенных объектов, территорий и критически важной инфраструктуры. Одним из главных преимуществ этой системы является ее мобильность.

Это третий контракт на поставку систем MSHORAD для Литвы. Первый был подписан летом 2024 года на сумму 147 млн евро, поставки запланированы на 2025–2027 годы. Второй контракт был подписан примерно через год, поставки запланированы на 2026–2029 годы.

Система MSHORAD включает в себя мобильные огневые модули, мобильные радиолокационные станции Giraffe 1X 3D, систему управления и контроля GBAD C2, учебный пакет и тренажеры для RBS 70. ЗРК ближнего действия NG (New Generation) оснащены ракетами Bolide второго поколения с дальностью стрельбы до 8000 метров. Эти ракеты эффективно поражают бронированные цели, такие как самолёты и ударные вертолёты, а также наземные цели.

Вместе с остальными компонентами системы (вычислительным компьютером, блоком питания и ноутбуком оператора) общий вес системы составляет менее 300 кг. Большинство электронных компонентов размещены внутри, а вся система имеет воздушное охлаждение. Система MSHORAD была представлена Saab в марте 2022 года. Стоит отметить, что компания очень активна в последнее время на экспортном рынке: только недавно она согласовала сделку с Колумбией на 3,6 миллиарда долларов на закупку семнадцати истребителей Gripen E/F.