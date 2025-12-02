Согласно The Wall Street Journal, правительство Судана предложило России заключить соглашение о сотрудничестве на 25 лет, которое предполагает создание российской военной базы.

Судан и Россия возобновили переговоры о соглашении, согласно которому Москва поставит Хартуму истребители Су-30 и Су-35 в обмен на право строительства крупной военно-морской базы на Красном море. По данным СМИ, текущие переговоры рассматриваются как пересмотр давно отложенного соглашения, первоначально достигнутого в 2020 году и отложенного из-за политической нестабильности, а затем и начала конфликта в Судане.

Хартум объявил о планах закупки Су-35 в конце 2017 года, вскоре после визита в Москву тогдашнего президента Омара аль-Башира. Однако два года спустя аль-Башир был свергнут в результате поддержанного Западом переворота, и переговоры о базе были приостановлены.

Идея создания российской военно-морской базы на ключевом мировом торговом пути отошла на второй план после того, как Судан приобрел несколько китайских учебных самолетов JL-9 и провел переговоры с Пекином о покупке современного истребителя J-10C.

Однако эти планы также пришлось отложить, поскольку в апреле 2023 года в североафриканской стране разразился новый конфликт. В начале ноября 2025 года посол России в Судане Андрей Черновол подтвердил, что «учитывая текущий вооруженный конфликт, прогресс в этом вопросе пока приостановлен».

В настоящее время военно-воздушный флот Судана состоит преимущественно из истребителей МиГ-29, приобретенных 20 лет назад, и Су-24М, недавно приобретенных у Беларуси. Покупка Су-35 и Су-30 позволит снять с вооружения оба этих устаревших типа самолетов и значительно повысить боевой потенциал Судана.

Однако издание Military Watch отмечает, что Хартум может оказаться в затруднительном положении. Самолеты, предлагаемые Россией, большие и тяжелые, очень дороги в приобретении, обслуживании и ремонте. При этом, Су-35 пользуются спросом в африканских странах. Они есть у Алжира, и вскоре будут поставлены в Эфиопию. Сосед Судана Египет ранее заказывал их, но отказался от сделки под давлением Запада. Алжир, Эфиопия, Ангола и Уганда имеют менее совершенные Су-30.