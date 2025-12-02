Речь идет о системах Patriot и боеприпасах для F-16.

Нидерланды гарантируют Украине дальнейшую существенную военную поддержку в рамках инициативы PURL. Стоимость последнего пакета, как ожидается, составит четверть миллиарда евро. Кроме того, страны будут совместно производить беспилотники. В июле этого года в рамках соглашения между президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте был запущен ещё один механизм поддержки Украины. Благодаря программе PURL (грубо говоря, списку потребностей в вооружении) Киев может использовать технику, остающуюся на вооружении армии США, при условии покрытия расходов европейскими странами — членами Североатлантического альянса.

Первый пакет в рамках этой программы был оплачен Нидерландами, которые профинансировали поставки на Украину на сумму полмиллиарда евро, включая боеприпасы для систем Patriot. Спустя несколько месяцев Нидерланды решили поддержать Киев очередным пакетом помощи в рамках механизма PURL. Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс объявил в понедельник, 1 декабря, о выделении 250 миллионов евро на поставку Украине систем противовоздушной обороны и боеприпасов для истребителей F-16.

Дальнейшая поддержка в рамках программы PURL — не единственная новость об участии Нидерландов в оказании помощи Украине. Министр Брекельманс также объявил о подписании соглашения о совместном производстве беспилотников для Киева. Новые беспилотники будут производиться как в Нидерландах, так и на Украине.