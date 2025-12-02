Благодаря увеличению военной мощи государств предприятия оборонно-промышленного комплекса в 2024 году получили значительную выручку, однако Китай не вписывается в эту общую тенденцию.

Из-за геополитической напряженности выручка 100 крупнейших мировых производителей вооружений в 2024 году выросла на 5,9%, достигнув 679 млрд долларов. Это беспрецедентный показатель, согласно исследованию, опубликованному 1 декабря Стокгольмским международным институтом исследований проблем мира (SIPRI). Американские компании показали лучшие результаты: их выручка увеличилась на 3,8% до 334 млрд долларов. В России две крупнейшие корпорации из оборонного сектора значительно увеличили свою выручку по сравнению с 2023 годом, несмотря на международные санкции.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе южнокорейские и японские компании смогли извлечь выгоду из европейского спроса, одновременно удовлетворяя потребности своих внутренних рынков. Однако общая выручка производителей оружия в регионе снизилась по сравнению с 2023 годом (-1,2%).

Это связано с низкими показателями крупных китайских корпораций. Выручка выросла только у компаний, занимающихся судостроением, таких как CSSC. В то же время, у Norinco, ведущего китайского производителя наземного вооружения (11-е место в рейтинге), выручка резко упала на 31,2%. Аналогичная тенденция, хотя и менее выраженная, наблюдается у AVIC (-1,3%), CETC (электроника, -10,4%), CASC (аэрокосмическая промышленность, -16,1%), CSGC (-9,7%) и CNNC (-8,2%).

По данным SIPRI, эта тенденция объясняется коррупцией в Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Данный тренд иллюстрирует недавнее увольнение девяти высокопоставленных генералов, включая генерала Хэ Вэйдуна, заместителя председателя Центрального военного совета и третьего по рангу чиновника в китайских вооружённых силах, из-за обвинений в коррупции. Другая версия заключается в том, что эти результаты отражают приоритеты НОАК, что объясняет высокие показатели судостроительной компании CSSC, выручка которой выросла на 8,7%.