В госкорпорации прокомментировали мощь и точность реактивной системы залпового огня при уничтожении крупных целей.

В госкорпорации «Ростех» заявили, что реактивная система залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» способна очень эффективно уничтожать крупные цели. Особенно преимущества системы заметны по сравнению с дронами. Об этом 20 ноября сообщила «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Ростеха».

Сообщается, что дроны не могут уничтожить очень крупный и защищённый объект (тяжелый механизированный мост) — они лишь оставляют в конструкции небольшие вмятины. В случае попадания 300-мм боеприпаса из «Торнадо-С» цель полностью ликвидируется. По данным российской госкорпорации «Ростех», серийное производство 300-мм управляемых снарядов для системы «Торнадо-С» (модернизированной БМ-30 «Смерч») началось ещё в 2012 году. Стоит отметить, что система использует спутниковую навигацию ГЛОНАСС. Оружие может очень точно и эффективно поражать цели на дальности до 200 км.

В госкорпорации отметили, что от удара снаряда разваливаются на части даже металлические блоки переправы, способные выдержать технику массой 60 тонн. Благодаря используемым технологиям, эта система способна поражать рассредоточенные силы одним залпом. Это достигается за счёт индивидуальной установки предпочтительной дальности и азимута для каждого выпущенного снаряда. РСЗО также может автоматически получать и обрабатывать информацию от разведывательных подразделений или беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, «Торнадо-С» представляет собой глубокую модернизацию полевого ракетного комплекса БМ-30 «Смерч». Комплекс состоит из многороторной пусковой установки для управляемых или неуправляемых 300-мм снарядов, размещённой на КамАЗе-63501.