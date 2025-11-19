Устаревший Hawk T2 больше не подходит для подготовки пилотов, которым предстоит летать на F-35 или истребителях 6-го поколения.

В декабре 2024 года британские ВВС подтвердили намерение как можно скорее снять с вооружения учебные самолеты BAE Hawk T1/T2 из-за их ненадежности и возраста. Это произошло, несмотря на первоначальные планы сохранить их в эксплуатации как минимум до 2030 года. Напомним, Hawk T2 используются для обучения британских летчиков-истребителей.

Однако в последние годы полеты Hawk T2 часто приостанавливались из-за периодических проблем с двигателями Adour Mk-951, что приводило к значительным задержкам в обучении пилотов. Именно поэтому британские ВВС заключили партнерство с ВВС Италии для обучения некоторых своих пилотов в Сардинии.

17 ноября BAE Systems, Saab и Boeing подписали соглашение о намерениях предложить британским ВВС машину на базе T-7 Red Hawk. Особого внимания заслуживает участие в проекте шведской компании – Saab в последнее время очень активно проявляет себя в области разработок военной техники и недавно даже представила проект первой подводной лодки 5-го поколения для ведения операций на морском дне.

Сообщается, что T-7 Red Hawk – «это современная система обучения, объединяющая в себе реальное, виртуальное и конструктивное моделирование». Универсальная конструкция самолёта позволяет адаптироваться к развивающимся технологиям и эксплуатационным требованиям. Пилоты обучаются управлять самым мощным в мире многоцелевым боевым самолётам (истребителям и бомбардировщикам), отмечает BAE Systems.

В компании отметили, что новое сотрудничество с Boeing и Saab позволит представить британским ВВС и международным заказчикам привлекательное предложение, основанное на новейших технологических инновациях в области учебных систем и современном реактивном учебном самолёте.