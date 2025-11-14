Ранее стало известно, что Румыния может заказать танки Panther KF-51 — также у немецкой Rheinmetall.

По сообщениям СМИ, правительство Румынии, возможно, приняло решение о расширении парка военной техники и планирует закупить боевые машины пехоты (БМП) у Германии.

БМП KF41 Lynx на венгерском заводе. Фото: RheinmetallEuro News сообщает, что правительство Румынии может принять окончательное решение о закупке БМП KF41 Lynx после визита в страну генерального директора Rheinmetall Армина Паппергера. Он проведёт переговоры с премьер-министром Илие Боложаном, министром национальной обороны Ионуцем Моштяну и министром экономики Раду Мируцей.

Румыния планирует закупить 298 БМП, включая специализированные версии. Бухарест хочет, чтобы часть техники производилась на заводах, расположенных на территории страны. Rheinmetall также будет производить боеприпасы в Румынии.

Боевая машина пехоты KF41 Lynx во время испытаний. Фото: RheinmetallRheinmetall также предложила Бухаресту 216 танков KF51 Panther. Сложно сказать, решит ли Румыния приобрести эти машины, учитывая, что KF51 пока является демонстратором технологий башенной системы без корпуса.