Причиной предполагаемых сбоев является ужесточение борьбы с блокировщиками рекламы, однако видеоплатформа отлично работает в браузере Firefox

В течение некоторого времени YouTube принимает порой строгие меры против использования блокировщиков рекламы. Эти меры включают показ слишком длинных рекламных роликов или замедление работы сервиса для пользователей программ, блокирующих рекламу.

YouTube блокирует пользователей блокировщиков рекламыКоличество сообщений о сбоях на таких сайтах, как Downdetector, резко возросло в пятницу вечером (7 ноября) и остаётся высоким к утру 10 ноября:

Однако проблема заключается не в сбое самой видеоплатформы, а в мерах по борьбе с блокировкой рекламы, как быстро стало очевидно: пользоваться YouTube вполне возможно и без блокировщика. Как показывают различные отчёты, серьёзность проблемы варьируется в зависимости от используемого браузера и расширения для блокировки рекламы.

Как сообщается на сайте heise.de, особенно уязвим Opera GX, вероятно, из-за встроенной в него функции блокировки рекламы по умолчанию. Утверждается, что браузеры на базе Chromium активируют антирекламные опции только при входе пользователя в учётную запись Google. Пользователи Firefox без входа в учётную запись могут пользоваться YouTube без проблем, даже с установленным блокировщиком рекламы. uBlock Origin в браузере Microsoft Edge также, как сообщается, без проблем блокирует рекламу на YouTube.

Согласно информации с сайта Tom's Hardware, YouTube не может напрямую определить, активировали ли пользователи расширение для блокировки рекламы. Однако платформа использует своеобразный подход. Она регистрирует, что определённые рекламные скрипты не запускаются при загрузке страницы.