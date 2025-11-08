В ходе учений ВВС задействовали ракету истребителя Rafale (MICA IR) и ЗРК SAMP/T.

В рамках запущенной в 2022 году реорганизации командных структур французских ВВС и космических сил, наземная система ПВО была недавно интегрирована в истребительный авиационный полк. Это решение продемонстрировало свою актуальность в ходе необычных учений с участием самолётов Rafale и наземной системой ПВО.

При поддержке объектов Французского агентства оборонных закупок (DGA) на острове Иль-дю-Леван эти два подразделения провели совместные учения с боевой стрельбой, чтобы подготовиться к «сценариям высокой интенсивности», основанным на «сложных и масштабных угрозах». ВВС Франции охарактеризовали их как «отражающие реалии современных боевых действий».

В ходе этих тактических учений было успешно выполнено несколько стрельб, в результате которых уничтожены некоторые объекты, заявили в ВВС. В ходе учений было достигнуто «несколько важных целей», таких как проверка взаимодействия истребителя и зенитно-ракетного комплекса.

Испытание также подтвердило способность наземных систем ПВО защищаться от современных угроз класса «воздух-земля». Можно было оценить оперативную готовность задействованных подразделений к проведению учений с боевой стрельбой в условиях конфликта высокой интенсивности: временные ограничения, ускоренные логистические маневры и соответствующее техническое обслуживание.

В одном из сценариев истребитель Rafale и ЗРК SAMP/T одновременно выпустили ракеты MICA и ASTER 30 по двум беспилотным летательным аппаратам BJ80, каждый из которых имитировал крылатую ракету противника и боевой самолет. Две комбинированные цели были поражены в рекордно короткие сроки. Аналогичные учения пройдут в 2026 году, но с новым элементом: будут развернуты новые системы VL MICA.