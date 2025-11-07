Фонд появится в 2026 году и будет работать через МФЦА — главную площадку страны для развития блокчейн-технологий.

Казахстан создаст национальный крипторезервный фонд объёмом от 500 млн до 1 млрд долларов. Об этом сообщил глава Национального банка страны Тимур Сулейменов в интервью Bloomberg.

В конце июля сообщалось, что Национальный банк Казахстана, по словам его председателя Тимура Сулейменова, разрабатывает концепцию реализации данного проекта. В этой связи Сулейменов уже упоминал, что резервный фонд может быть расширен за счёт конфискованных криптоактивов или майнинга, осуществляемого государством.

7 ноября Сулейменов сообщил Bloomberg, что фонд будет сформирован за счет конфискованных из-за рубежа криптоактивов. Он также пояснил, что инвестиции фонда будут включать ETF и акции компаний, работающих с криптоактивами.

«Думаю, мы сможем запустить его к концу этого года или в январе следующего», — сказал глава Нацбанка о сроках реализации проекта.

Всего несколькими днями ранее заместитель председателя Центрального банка Казахстана Берик Шолпанкулов заявил, что денежно-кредитные органы даже рассматривают возможность использования части золотовалютных резервов для наращивания криптовалютного резерва.

Министерство цифрового развития в настоящее время изучает дополнительные источники получения криптовалют, включая разрешение государственным предприятиям участвовать в майнинге. В начале октября также сообщалось, что власти Казахстана конфисковали криптоактивы на сумму 16,7 млн долларов у криптовалютных бирж, предположительно связанных с отмыванием денег.

Как в конечном итоге будет сформирован резерв, какие криптоактивы или биржевые продукты будут включены в него, и будет ли инициирована государственная деятельность по майнингу, пока остается неясным. Национальный фонд Казахстана насчитывает более 60 млрд долларов в активах, в то время как золотовалютные резервы страны составляют чуть менее 60 млрд долларов. Таким образом, крипторезерв будет представлять собой лишь незначительную часть финансового капитала страны.