DockFrame совместима с 24 типами официальных расширений Framework, включая порты HDMI, DisplayPort, Ethernet и аудиоинтерфейсы.

Разработчик HW Media Lab LLC представил прототип модульной док-станции DockFrame, которая превращает USB-C-порт компьютера в платформу для подключения съёмных функциональных модулей. Устройство находится на этапе разработки печатной платы (PCB), в рамках которого оптимизируются схемы питания, маршрутизации и поведения портов.

Ключевой особенностью DockFrame является поддержка экосистемы сменных «инструментальных карт» (Tool Cards). Производитель анонсировал планы по выпуску карт с функциями цифрового мультиметра, источника питания, модуля для разработки на микроконтроллерах, накопителя Mini SSD и двойного порта USB-C. Эти карты поддерживают «горячую» замену и, что важно, могут использоваться автономно при прямом подключении к USB-C-порту смартфона или компьютера.

Помимо собственных карт, DockFrame неофициально совместима с картами расширения, разработанными для модульных ноутбуков Framework. Док-станция оснащена четырьмя слотами, что позволяет одновременно использовать различные комбинации карт для расширения функциональности.

Для полной работы всех заявленных функций, включая передачу видео и питания, устройству требуется подключение к полнофункциональному USB-C-порту, поддерживающему стандарты Power Delivery, DisplayPort Alt Mode и высокоскоростную передачу данных (USB4 или Thunderbolt).

Док-станция также поддерживает совместимость с конструктором Lego для кастомизации внешнего вида. Информация о цене и дате начала продаж на данный момент не раскрыта.

Компания продолжает сбор предложений от сообщества для окончательной доработки спецификаций устройства.