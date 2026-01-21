Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kefirNET
Представлен прототип подключаемой к USB Type C модульной док-станции DockFrame
DockFrame совместима с 24 типами официальных расширений Framework, включая порты HDMI, DisplayPort, Ethernet и аудиоинтерфейсы.

Разработчик  HW Media Lab LLC представил прототип модульной док-станции DockFrame, которая превращает USB-C-порт компьютера в платформу для подключения съёмных функциональных модулей. Устройство находится на этапе разработки печатной платы (PCB), в рамках которого оптимизируются схемы питания, маршрутизации и поведения портов.

Ключевой особенностью DockFrame является поддержка экосистемы сменных «инструментальных карт» (Tool Cards). Производитель анонсировал планы по выпуску карт с функциями цифрового мультиметра, источника питания, модуля для разработки на микроконтроллерах, накопителя Mini SSD и двойного порта USB-C. Эти карты поддерживают «горячую» замену и, что важно, могут использоваться автономно при прямом подключении к USB-C-порту смартфона или компьютера.

Помимо собственных карт, DockFrame неофициально совместима с картами расширения, разработанными для модульных ноутбуков Framework. Док-станция оснащена четырьмя слотами, что позволяет одновременно использовать различные комбинации карт для расширения функциональности.

Для полной работы всех заявленных функций, включая передачу видео и питания, устройству требуется подключение к полнофункциональному USB-C-порту, поддерживающему стандарты Power Delivery, DisplayPort Alt Mode и высокоскоростную передачу данных (USB4 или Thunderbolt).

Док-станция также поддерживает совместимость с конструктором Lego для кастомизации внешнего вида. Информация о цене и дате начала продаж на данный момент не раскрыта.

Компания продолжает сбор предложений от сообщества для окончательной доработки спецификаций устройства.

#док-станция #dockframe #hw media lab llc #хабы
Источник: tomshardware.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пользователь купил RTX 4080 за $150 и получил видеокарту с перемаркированным GPU от RTX 3050
9
На самой мощной тепловой электростанции в России завершена модернизация энергоблока №4
2
Великобритания удваивает количество морских пехотинцев в Арктике
1
Galaxy S26 Ultra будет предлагаться в четырех цветах
+
Покупатель RTX 5080 обнаружил в коробке RTX 5060 Ti с подложными этикетками
+
TechPowerUp: Поставки серверов для ИИ вырастут на 28% в 2026 году
1
США не выполнили обязательства перед Японией по поставкам оружия на $6,9 млрд
+
ВВС США и Канады отправляют военные самолёты в Гренландию
6
В Косово провели испытания ударного БПЛА SKIFTER K1 с дальностью полёта более 1000 км
1
Эксперты сравнили быстродействие RTX 4070 с DLSS 4.5 и двумя предыдущими версиями в Cyberpunk 2077
+
Рождаемость в Китае снизилась до рекордного минимума
1
Танки Leopard 2A8 для Литвы, Нидерландов, Чехии и Хорватии оснастят системами активной защиты Trophy
1
Jefferies: Квантовые вычисления смогут взломать криптографическую защиту Bitcoin уже в 2030-х годах
1
В России предложили ужесточить наказание за нештатные фары и выхлопные системы на автомобилях
3
В «Яндекс Картах» появилась функция трансляции своей геопозиции
3
На торговых площадках в Китае стали появляться поддельные видеокарты RTX 4080 с чипами от RTX 3060
+
Приключение Life is Strange: Reunion представлено официально — релиз назначен на конец марта
+
Около половины владельцев ремастера Oblivion на PlayStation 5 провели в игре менее 15 часов
1
The Times: Германия может повысить арендную плату для военных баз США в стране
2
Экипаж МКС укрылся в российском модуле «Звезда» от мощного солнечного радиационного шторма
1

Популярные статьи

Как продлить срок службы PlayStation на 3–5 лет — простые советы для геймеров
5
Цены, которые мы потеряли, или насколько выросла стоимость комплектующих для ПК за последние полгода
18
Объективное тестирование и сравнение семи дистрибутивов Linux в равных условиях
27
«Стена PlayStation 6» – ключевая проблема будущего игровой индустрии
6
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
13

Сейчас обсуждают

DTS
17:34
А вы учите русский язык перед тем как начинать писать безграмотные комментарии на всеобщее обозрение.
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
Offtop2006
17:31
Выбор в качестве блока питания марки "Воротаванус" (ExeGate) - это, я считаю, "зачёт".
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
Никита Абсалямов
17:30
А вы пойте... у вас таланта...
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
DTS
17:29
Поплачь еще.
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
Никита Абсалямов
17:28
Ваше отечество мне любить не за что...
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
Мистер правдоруб
17:28
Наверное в одном экземпляре и останется! У британцев скажем так самые отстойные танки в мире!
В Великобритании состоялись первые стрельбы из модернизированного прототипа танка Challenger 3
DTS
17:25
А вы, судя по всему, известый нелюбитель отечества и рифмоплет. Не говорят, а пишут, если быть точным, но куда там вам.
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
Никита Абсалямов
17:23
Я уж думал вы чего умного скажите... Вы судя по всему известный любитель отечества... Капиталистов, попов и купечества... И да вопросов вам не задают, вам говорят. Знак вопроса в предложении стоит ...
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
swr5
17:22
Администрация давно в доле. Больше срача на сайте - больше денег.
Объективное тестирование и сравнение семи дистрибутивов Linux в равных условиях
DTS
17:22
Абсалямов, ты так быстро меняешь твои вопросы, напиши когда закончишь копипастить методичку. Может быть соизволю ответить на твои вопросы.
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter