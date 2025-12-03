Компания заявляет, что в игре предусмотрены удобные для мобильных устройств варианты управления

Компания Rockstar Games официально выпустила версии игр Red Dead Redemption и Undead Nightmare для мобильных устройств на базе Android, iPhone и iPad. Как сообщается в официальном анонсе, в мобильной версии реализованы специальные настройки управления, оптимизированные для сенсорных экранов.

Автор изображения: Rockstar Games

Red Dead Redemption впервые появилась в 2010 году на консолях PlayStation 3 и Xbox 360. С тех пор игра была выпущена для PlayStation 4, Nintendo Switch и Windows PC.

Версия для PlayStation 5 и Xbox Series X|S предлагает несколько улучшений: частоту обновления 60 кадров в секунду, улучшенное качество изображения с поддержкой HDR и разрешение до 4K.

В версии для Nintendo Switch 2 также есть поддержка DLSS, HDR, управление с помощью мыши и стабильные 60 кадров в секунду при высоком разрешении.

Сюжет Red Dead Redemption рассказывает историю Джона Марстона, наёмника, вынужденного преследовать оставшихся членов своей бывшей банды после того, как агенты Пинкертонов похитили его семью. Действия игры разворачиваются в вымышленной версии Америки начала XX века.

Стоимость мобильной версии составляет 39,99 доллара США. Также игра доступна для бесплатного скачивания подписчикам Netflix. Скачать Red Dead Redemption можно в официальных магазинах приложений для Android и iOS.