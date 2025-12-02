Сайт Конференция
Kefir32
MSI представила промышленную материнскую плату MS-CF20 V2.0 на базе Intel W880
Компания MSI анонсировала выпуск новой промышленной материнской платы формата ATX MS-CF20 V2.0.

Компания MSI IPC анонсировала выпуск промышленной материнской платы MS-CF20 V2.0 в формате ATX. Устройство разработано для современных вычислительных систем с высокими требованиями к надёжности и функциональности.

Плата построена на базе чипсета Intel W880 и обеспечивает нативную поддержку процессоров 15-го поколения Intel Arrow Lake-S, включая серии Core Ultra U9/U7/U5, Pentium и Celeron. В конструкции предусмотрены четыре слота DDR5 UDIMM с частотой до 5600 МТ/с, поддерживающих как ECC-, так и non-ECC-память общим объёмом до 256 ГБ.

Для визуализации данных MS-CF20 V2.0 поддерживает три независимых видеовыхода — VGA, DisplayPort и HDMI. Сетевые возможности включают четыре 2,5-гигабитных Ethernet-порта RJ-45 для обеспечения высокоскоростного и резервированного подключения. В области хранения данных предусмотрены два слота M.2 M-Key, четыре порта SATA 3.0 и поддержка RAID 0/1/5/10.

Расширение системы обеспечивается одним слотом PCIe x16 Gen 5 (или двумя x8 Gen 5) и пятью слотами PCIe x4 Gen 4. Набор интерфейсов включает восемь портов USB 3.2 Gen 2, два USB 3.2 Gen 1, три USB 2.0, десять COM-портов (два RS-485 и восемь RS-232), а также GPIO, PS/2, аудиоразъёмы и модуль безопасности TPM 2.0.

Для промышленного применения плата поддерживает протоколы SMBus, I2C, PMBus и Intel AMT 19.x для удалённого управления, оснащена функцией обнаружения вторжения в корпус и несколькими разъёмами для подключения системных вентиляторов.

Материнская плата MS-CF20 V2.0 ориентирована на интеграторов промышленной автоматизации, разработчиков edge-вычислений на базе искусственного интеллекта, проектировщиков систем управления и сборщиков надёжных вычислительных платформ с длительным жизненным циклом. Устройство сочетает высокую производительность современных процессоров Intel с поддержкой унаследованного оборудования и интерфейсов.

#msi #atx #материнская плата #ms-cf20 v2.0
Источник: techpowerup.com
