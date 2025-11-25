Японский производитель аксессуаров CIO представил свой первый внешний аккумулятор с полутвердотельным элементом питания.

Японский производитель аксессуаров CIO представил портативное зарядное устройство SMARTCOBY SLIM II Wireless2.0 SS5K, ставшее первым в линейке бренда с использованием полутвердотельных батарей. Как сообщает компания, устройство прошло испытания на нагрев до 130C, короткое замыкание, сжатие, падение и прокол.

Модель емкостью 5000 мА·ч поддерживает проводную зарядку мощностью 20 Вт и беспроводную 15 Вт с совместимостью с магнитной системой MagSafe. Устройство толщиной 8,7 мм и весом 121 грамм обладает заявленным циклом службы 500 перезарядок.

Производитель указывает, что полутвердотельные элементы поставлены проверенным поставщиком из мобильной индустрии, а аппаратная и программная части прошли внутреннюю сертификацию безопасности. В будущем компания планирует полностью перевести свои Power Bank на новую технологию.

Согласно источнику, предзаказы на устройство уже открыты по цене 5980 иен(примерно 38 долларов США).