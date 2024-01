Эта неделя обещает быть насыщенной для владельцев Nintendo Switch, так как появится множество интересных игр на любой вкус.

В магазине eShop на Nintendo Switch на этой неделе ожидается большое количество новых игр, включая несколько ярких релизов. Среди ключевых игр, выходящих на этой неделе, можно отметить новую игру Prince of Persia от Ubisoft, переиздание игры Another Code для DS, а также приключение Turnip Boy, в котором главный герой грабит банк.





В понедельник, 15 января, уже появились несколько игр, таких как Farm Knight Adventures - 3D-игра с элементами RPG, Legend of Grimrock - фэнтезийная ролевая игра и Poppy Playtime: Chapter 1 - игра-головоломка в жанре хоррор. В среду, 17 января, ожидается выход игр таких как Сказочный театр: Momotaro's Adventure - 2D-экшен о победе над людоедами, Turnip Boy Robs a Bank - комедийная приключенческая игра и Nephenthesys - аркадный шутер с вертикальной прокруткой.

В четверг, 18 января, появится большое количество игр, включая Choo-Choo Charles - островное приключение, Hero of Fate - фэнтезийную игру с мультиплеером и Prince of Persia: The Lost Crown - новый хит от Ubisoft в жанре Metroidvania. Также выйдет The Pedestrian - уникальная головоломка, действие которой происходит на фоне дорожных знаков. В пятницу, 19 января, на Switch появятся игры такие как Another Code: Recollection - набор из двух таинственных приключений времен DS и Death Motel - ужастик, действие которого происходит в мотеле.





